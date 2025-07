Un cucciolo di camoscio di circa 9 mesi che vive nell’area faunistica di Bolognola aveva problemi a camminare e per questo è stato subito portato alla clinica veterinaria di Matelica, dove i medici si prenderanno cura di lui per capire come aiutarlo a tornare in salute. Ad accorgersi che il piccolo camoscio aveva bisogno di cure e a trasportarlo è stato lo staff scientifico del Parco nazionale dei Monti Sibillini, coordinato dal veterinario Federico Morandi. Il Parco ricorda «che la popolazione di camosci appenninici presente nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini è in costante crescita e si attesta, secondo l’ultimo monitoraggio del luglio 2020, a circa 230 individui. Vi terremo aggiornati sulle condizioni di salute del cucciolo».