Gli studenti e le studentesse dell’Ipsia “Renzo Frau” incontrano online il Comandante della stazione dei carabinieri di Tolentino Giacomo De Carlini. Una giornata all’insegna della legalità, durante la quale il Comandante De Carlini ha presentato ai ragazzi e alle ragazze concetti come quello dell’imputabilità e del razzismo, ponendo particolare attenzione sul principio di eguaglianza e sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo. Un incontro accolto con grande partecipazione dalle classi prime, seconde e terze delle tre sedi dell’Istituto (Sarnano, San Ginesio e Tolentino) che hanno avuto l’opportunità di rivolgere domande al comandante e di chiarire dubbi e soddisfare anche semplici curiosità.

I concetti più delicati, come quelli relativi al bullismo ed al cyberbullismo, sono stati trattati attraverso un dibattito molto partecipato dai ragazzi e ragazze , nel quale si è potuta analizzare la normativa e dare spazio alle storie degli adolescenti dell’Ipsia “Frau”. La capacità del comandante De Carlini di coinvolgere gli studenti, di comprenderne i timori e le difficoltà nel loro cammino verso l’età adulta, ha favorito l’instaurarsi di un un clima di fiducia e di rispetto reciproco che è alla base di un sano rapporto tra cittadini e forze dell’ordine all’interno di una repubblica democratica. Grazie alle risorse tecniche della dad, e alla disponibilità del Comandante e del corpo docente, l’incontro ha potuto prolungarsi ben oltre il termine canonico delle lezioni, dando modo a tutti i ragazzi e le ragazze che lo desideravano di porre le loro domande, la cui natura e la cui profondità hanno portato De Carlini a complimentarsi, alla fine dell’incontro, con gli stessi studenti.

«È doveroso ringraziare il comandante De Carlini: la sua eccellente capacità comunicativa ha saputo coinvolgere tutti gli studenti in un dialogo stimolante e costruttivo – commenta la dirigente scolastica Ida Cimmino -. La partecipazione dei ragazzi sottolinea anche l’ottimo lavoro svolto dai docenti dell’Ipsia “Renzo Frau” nel sensibilizzarli sulle tematiche della legalità. Un ringraziamento particolare va ai docenti Laura Carducci, Stefano Stella e Riccardo Brandi per la parte organizzativa e al signor Samuele Ruggeri dell’ufficio tecnico per l’efficiente supporto».