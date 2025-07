19 MARZO - Una proposta originale del Museo della Scuola di Macerata. SCARICA IL TUTORIAL. Invia il tuo disegno o messaggio per il tuo babbo a Cronache Maceratesi Junior via whatsapp al 3313307773 o via mail a junior@cronachemaceratesi.it. Se preferite potete semplicemente taggarci nelle vostre foto su Facebook e su Instagram. Sarà pubblicata il giorno della festa