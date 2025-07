Bambine e bambini, ci siamo. È arrivata la Festa del papà. Grazie a tutti voi per averci inviato gli auguri per i vostri babbi, papà, babbini. Per festeggiare insieme e far loro una bella sorpresa pubblichiamo le letterine e le foto che ci avete inviato. Tanti di voi hanno utilizzato il tutorial proposto dal Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca” di Macerata per confezionare delle bellissime lettere 2.0. Cuoricini, puzzle e filastrocche, pensieri presi al volo e rime fortunate, ecco le vostre opere dedicate a loro

Tommaso, 6 anni ed Elena 2 anni di Macerata hanno preparato una letterina “spaziale” per papà Luca.

Qui sopra la letterina 2.0 di Zeno e Sirio di Ancona al papà Emanuele Garofalo

La letterina di Riccardo, 7 anni di Macerata a papà Francesco Animento

Margherita e Ludovica di Bologna (la mamma Claudia è civitanovese) hanno inviato una letterina 2.0 ma hanno anche preparato dei bellissimi disegni