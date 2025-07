di Monia Orazi

Unite a distanza, per divertirsi insieme e compiere un viaggio nella Divina Commedia in dodici minuti, tra le immagini ed i versi immortali del sommo poeta: così, nel Dantedì, le alunne della classe 5A del liceo delle scienze umane “Costanza Varano” di Camerino, hanno voluto rendere omaggio a Dante Alighieri. Dal verso di inizio della Divina Commedia “Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura”, all’ultimo verso del Paradiso “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, le voci ed i volti delle alunne hanno ripercorso il cammino immaginario che ha consegnato Dante al patrimonio culturale e letterario mondiale, per l’eternità.

A scorrere, insieme alla musica ed alle voci, sono le illustrazioni più note che nei secoli hanno accompagnato la Divina Commedia, compaiono il conte Ugolino, l’amore eterno di Paolo e Francesca, la montagna del Purgatorio, la sublime meraviglia del Paradiso. Le parole scandite dalle alunne celebrano i passi più noti del poema. A raccontare l’idea è la docente di materie letterarie della classe, la professoressa Gioia Senesi, che spiega come è nata l’iniziativa del video da lei coordinata:

«Credo che questa idea sia stata anche un modo, in questo momento, per creare ricordi. Loro hanno perso tanto in termini di socialità perché non vivranno mai e nessuno gli restituirà la famosa gita del quinto, che per noi adulti può essere pure un “e che sarà mai” ma per loro sarebbe rimasto un ricordo indelebile per la vita. Quindi mi ha fatto molto piacere che abbiano accolto questa mia proposta, nonostante i tanti impegni che hanno sempre online, nonostante la paura degli esami e le difficoltà di questo periodo, perché hanno capito che sarebbe diventato un surrogato di esperienze perse e l’hanno visto come simbolo di nuove memorie costruite».

La voce di Gioia Senesi apre le danze e poi a seguire, ognuna da casa, le alunne hanno dato voce e corpo alle suggestioni dantesche: Camilla Zaganelli, Azzurra Bennati, Aurora Cantarini, Francesca Cardinali, Claudia Colonnelli, Samantha Dolciotti, Beatrice Elci, Sara Fruganti, Elisa Grassano, Mariam Hamadi, Rita Lacchè, Nicole Lucarini, Anisa Marte Polanco, Marika Mosciatti, Aurora Palmieri, Sara Pettinari, Alessia Rotili, Ilenia Teatini, Aurora Rossi e Vanessa Vitali. Il Dantedì è nato da un’idea del giornalista e scrittore Paolo Di Stefano, che ha proposto di istituire una giornata nazionale di festa in ricordo del poeta, di cui nel 2021 ricorrono i settecento anni dalla morte. Si fa coincidere con il 25 marzo, perché convenzionalmente si ritiene che il viaggio di Dante nella Divina Commedia, sia partito il 25 marzo del 1300.