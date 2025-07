di Mauro Giustozzi

In occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte del sommo poeta italiano che cade il 25 marzo, il liceo Scientifico ‘Galilei’ di Macerata ha aderito alle manifestazioni previste a livello nazionale per il cosiddetto Dantedì con uno spettacolo realizzato nel teatro della società Filarmonico Drammatica di Macerata, con la collaborazione della dirigente scolastica Roberta Ciampechini, calatasi nei panni di pianista ripercorrendo i suoi studi al conservatorio di Perugia, il dipartimento di lettere con la coordinatrice Giuseppina Capodaglio che ha presentato l’evento la cui regia è stata affidata ad Angelo Chiaretti, presidente del Centro studi danteschi di San Gregorio in Conca.

Le attuali restrizioni legate al Covid non hanno impedito di registrare in alta definizione lo spettacolo nel teatro chiuso al pubblico che è stato trasmesso questa mattina in modo che tutte le classi del liceo hanno potuto assistere collegandosi sulla piattaforma Meet per la prima visione dello spettacolo ‘Dante Alighieri e Franz Liszt – Celebrazione in musica e parole per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta’.

L’evento è visibile attraverso YouTube e raggiungibile anche sui social Facebook e Instagram. «Le mie passioni sono sempre state la musica e la scuola –afferma la dirigente scolastica Roberta Ciampechini che eseguirà, al pianoforte, la fantasia quasi sonata Après une lecture du Dante’– e stavolta questa mia partecipazione allo spettacolo vuol essere da esempio per gli studenti ed i docenti in un periodo difficile. Ciò sta a significare come la scuola sia presente ed attiva, propositiva, consideri l’arte come una forma espressiva importante nell’individuo ed un mezzo di comunicazione con il pubblico e il territorio, seppur non in presenza per le restrizioni legate alla pandemia.

Lo Scientifico vuol esserci e per questo ringrazio la professoressa Capodaglio per l’organizzazione e il professor Chiaretti per questa sua presenza in veste di esperto dantista a livello nazionale la cui conferenza potrà essere un momento importante per i ragazzi del liceo di approcciarsi a Dante non nel modo tradizionale di una lezione frontale ma in una conferenza di altissima levatura. Per quello che mi riguarda poter esprimere il mio amore per la musica e il pianoforte in questa circostanza ha un valore grande perché metto al servizio degli altri, della mia scuola, questa peculiarità. Per una volta colleghi e studenti vedranno la loro dirigente in una veste decisamente diversa da quella consueta».

L’emerito professor Angelo Chiaretti, regista dello spettacolo, parlerà di “Dante Alighieri e Franz Liszt: fragilità e affidamento tra poesia e musica” mentre alcuni studenti del liceo, Chiarastella Battistelli della classe 4C, Matteo Cialdella (classe 4E), Sofia Tomassoni (5A, Daniele Del Gobbo (5B) affiancheranno il professore nella lectura dantis di alcune terzine della Divina Commedia. A presentare lo spettacolo sarà la professoressa Giuseppina Capodaglio. «Questo progetto che abbiamo concretizzato ora –ha detto la coordinatrice del dipartimento di lettere del liceo- in realtà è stato pensato nel momento in cui la dirigente Ciampechini si è insediata allo scientifico, portando quella ventata di entusiasmo ed ottimismo di cui l’istituto aveva bisogno. Nel raccontare la vicenda che l’aveva vista protagonista l’anno prima all’Itc Gentili che pure l’aveva vista esibirsi al pianoforte davanti alla platea dei colleghi di quella scuola si è pensato di realizzare questo spettacolo coinvolgendo sia gli studenti che una personalità come il professor Chiaretti.

Mi è allora venuto in mente di abbinare la musica alla celebrazione dantesca ed ho avuto il suggerimento della dirigente Ciampechini sulla sonata Après une lecture du Dante legata alla Divina Commedia che si attaglia perfettamente a questo momento di celebrazione del grande poeta italiano. Determinante è stato l’apporto offerto da un prestigioso dantista come si è rivelato essere il professor Angelo Chiaretti fino al completamento dell’opera che è avvenuta nella registrazione effettuata presso il teatro della Filarmonica di Macerata».

Successivamente, in una data compresa tra il 14 al 21 aprile, verrà effettuata una diretta streaming dal liceo con il professor Chiaretti, che risponderà a domande, curiosità, quesiti su Dante, in relazione agli argomenti trattati nella sua relazione per lo Scientifico, ma potrà anche accogliere e valorizzare lavori che, autonomamente, gli allievi della scuola abbiano prodotto per celebrare il Dantedì 2021.