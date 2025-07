Eugenia ha 7 anni, frequenta la seconda elementare a Recanati e la mamma, M.M., è impiegata nell’azienda Algam Eko di Montelupone. Di solito segue la Dad dal computer di casa, ma a volte si trasferisce nell’ufficio dove lavora sua madre, con una scrivania e una sedia “da grande”.

«I nostri impiegati lavorano in smartworking ma se ci sono necessità particolari possono tornare in ufficio, portando anche i loro figli se non possono lasciarli a casa – ha detto Stelvio Lorenzetti, Ceo dell’azienda – Credo che tutti noi imprenditori dovremmo aprire l’azienda a queste possibilità, dato che i locali sono comunque sanificati. Per noi è una festa avere qui bimbi e bimbe, è bello vedere quanto sono eccitati a “lavorare” con mamma o papà, i quali possono stare tranquilli avendoli vicini. È una cosa bella da condividere e sviluppare come realtà aziendale»

Riccardo Sacconi scrive a Cronache Junior la sua “Cronaca dalla Dad”:

«Ciao sono Riccardo, frequento la 2B elementare all’istituto comprensivo Raffaello Sanzio di Porto Potenza Picena. Non nascondo che preferisco andare a scuola e trascorrere il tempo con i miei compagni e compagne di classe e le maestre. Svolgo la Dad nella mia cameretta e ogni mattino aspetto con ansia di rivedere tutti. Anche perché la cosa più bella della Dad per me é che ho rivisto, finalmente, il viso intero dei miei compagni senza mascherina. . Speriamo di ritornare il prima possibile anche perché a casa non c’é un altro momento bello della scuola: quello della ricreazione! Ciao a tutti.»

