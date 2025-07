Gli studenti e le studentesse del VC ginnasio del Liceo Classico ” Giacomo Leopardi” di Macerata, hanno aderito all’iniziativa scolastica “Esercizi di stile”, basata sui linguaggi e sulle tecniche della comunicazione accompagnati da un ospite speciale, l’attore e regista Francesco Facciolli. Il tutto si è svolto online, con la consueta didattica a distanza.

“Esercizi di stile” è un libro di Raymond Queneau, scrittore francese il quale in questo testo racconta un banale episodio avvenuto su un autobus e ripete la narrazione di questo episodio in molteplici stili e linguaggi con 99 variazioni, utilizzando le più disparate figure retoriche e svariati registri linguistici. La ripetizione di uno stesso episodio scritto in maniera diversa è funzionale al riconoscimento delle potenzialità della lingua e di quanto essa sia dinamica. I liceali hanno preso quindi spunto dall’autore francese per poi riprodurre una situazione simile concentrandosi sul covid in relazione alla Dad.

Gli studenti e le studentesse si sono cimentati in questo lavoro e il risultato ha superato di gran lunga le aspettative. «I ragazzi sono stati abilissimi non solo ad interpretare i loro personaggi ma a scrivere i testi alla maniera di “Queneau”» Sono queste le parole della professoressa Loredana Salvucci che riporta alcuni esempi di esercizi di stile. Un esempio di stile geometrico scritto dai ragazzi “Dati 3 omoidi A,B,C che prima traslavano in un parallelepipedo rettangolo….ora i tre omoidi non traslano più e restano nel cubo di origine…” C’è lo Stile Ignoranza”: “Farò lezione da casa? Ma da casa di chi? Ah… la mia. E che problema c’è? Così si copia tutto!” C’è poi chi si cimenta in “pronostici”: “Quando verrà primavera tu non ti troverai in autobus per andare a scuola…ma sarai ancora seduto sulla sedia di casa… ancora davanti al computer…” Non può mancare l’eleganza inglese con “anglicismi”: “Questo period is very trist for tutti. Siamo costrett a rimanere at home e non possiamo go to school”.

&