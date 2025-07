di Francesca Marsili

Ha iniziato osservando la mamma sorridere mentre cucinava. Poi la sua curiosità, fatta di ingredienti semplici, ha preso forma trasformandosi in una grande passione per la cucina.

Ha solo dieci anni Camilla Fabiani, ma è già una piccola grande cuoca. Le sue ricette ora diventano dei video tutorial attraverso il canale youtube “In cucina con la piccola Camilla” e promettono di far allacciare il grembiule a grandi e piccini.

Frequenta la quinta elementare, vive a Tolentino e neanche a dirlo i suoi programmi preferiti sono: “Quattro ristoranti” e “Sugar Rush”. Gateau di patate, biscotti, cous cous, la giovane chef nel suo canale internet ne ha per tutti i palati. Ma confessa che il suo dolce preferito resta il caro vecchio ciambellone. Il regno della piccola Camilla, quello dove crea le sue video-ricette, è la cucina al piano di sopra.

Qui, mentre spiega passo per passo i suoi piatti davanti al tavolo organizzato con tutti gli ingredienti, papà Michele realizza i video che poi pubblica sul web. Nel frattempo mamma Emilia promette che a breve avrà delle teglie colorate tutte sue. Armata di fruste elettriche e teglie imburrate nei suoi video è una vera food blogger formato mignon che ama coinvolgere in cucina in modo semplice. E quando crea «non mi vuole tra i piedi» scherza la mamma.

I segreti per la riuscita dei piatti di Camilla sono custoditi nel libro di ricette della nonna che la nipotina chiama al telefono quando è in difficoltà o c’è da sostituire un ingrediente che manca in dispensa.

Aveva sei anni quando ha iniziato a mettere le mani in pasta tra i fornelli assieme a sua mamma. Un gioco diventato ben presto un hobby che la ragazzina coltiva dopo gli allenamenti in piscina e sulla pista di atletica. “In cucina con la piccola Camilla”, ancor più in questo periodo dove la pandemia ci ha costretti a trascorrere molto più tempo tra le mura domestiche, prova a far divertire genitori e bambini facendo acquisire ai più piccoli autonomia e fiducia in se stessi incentivando creatività e concentrazione. Insomma, Camilla propone ricette di famiglia in formato digitale con un ingrediente unico: il suo sorriso.

E per i piccoli lettori di cronache maceratesi junior Camilla ha riservato una sorpresa, una video-ricetta pensata e realizzata in occasione della Pasqua: “Crostata con ricotta e ovetti di cioccolato”.