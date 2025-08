Insegnanti a lezione di Mab per guidare studenti e studentesse, attraverso il nuovo format educativo, alla riscoperta del genius loci dei territori marchigiani attraverso il filo rosso della ricerca delle radici.

Continua il percorso del nostro liceo nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale; si può affermare che il liceo Leopardi è diventato un punto di riferimento operativo e di attenzione.

Si è concluso al liceo “Leopardi” di Macerata, punto di riferimento per il Piano Nazionale Scuola Digitale, il primo corso di formazione per docenti sul nuovo format educativo di mappatura percettiva ed emozionale dei territori -MAB- la cui finalità è quella di far conoscere alle studentesse e agli studenti il paesaggio attraverso sia la soggettività delle emozioni e dei sentimenti, che attraverso l’oggettività del ragionamento e dell’osservazione per tradursi in azioni concrete per la sua pianificazione e la sua gestione e la sua salvaguardia che comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo.

Il laboratorio MAB costituisce un vero e proprio strumento didattico poiché contiene tutti gli elementi per l’identificazione e la descrizione del paesaggio; l’individuazione degli aspetti emozionali, i significati e valori simbolici che lo caratterizzano mettendoli in relazione con i fattori naturali e antropici che lo compongono attraverso il riconoscimento dei suoi cambiamenti, dal passato al futuro.

«L’obiettivo di questo corso di formazione è stato di far sperimentare in prima persona agli insegnanti coinvolti attività laboratoriali di mappature percettive, emozionali dei territori e attività di co creazione; – commenta la dirigente Annamaria Marcantonelli – i docenti formati a loro volta attiveranno un laboratorio Mab nelle classi durante il mese di maggio per guidare le studentesse e gli studenti alla scoperta di ogni tipo di paesaggio, dalle aree urbane alle campagne, dai territori degradati a quelli considerati eccezionali, come quelli della vita quotidiana che sono elementi importanti della qualità della vita delle popolazioni che li abitano».

«Saranno proprio i docenti, insieme ai loro studenti – dichiara Margerita Apolloni – a diventare promotori della diffusione della nuova metodologia nella scuola italiana insieme a tutti i colleghi e agli studenti delle altre 8 sottoreti afferenti alla rete nazionale MAB Italia. È prevista la successiva organizzazione di un laboratorio di respiro internazionale come premialità, rivolto ai migliori studenti dei laboratori e ai loro docenti».

Questo percorso di formazione nasce nell’ambito delle iniziative della rete nazionale MAB – rete nazionale per la diffusione delle metodologie didattiche innovative in relazione alle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, ed ha coinvolto insegnanti delle scuole secondarie di I e di II grado organizzato dalla sottorete Mab 3 Marche, costituita dalle Scuole Polo territoriali IIS ‘Volterra Elia’ Ancona, Liceo classico linguistico ‘G. Leopardi’ Macerata , IC ‘Carlo Urbani’ Jesi guidata rispettivamente dalle docenti Catia Pedace, Margherita Apolloni e Noemi Lancioni.

10 le scuole coinvolte, 19 docenti iscritti al percorso di formazione lungo una linea immaginaria che collega le 5 province marchigiane e che avrà come protagonisti 230 studenti appartenenti ai seguenti istituti: IC “Carlo Urbani” di Jesi, IC “Giacomelli” di Senigallia, IC di Monte San Vito, IC “Pagani” di Monterubbiano, IIS “Volterra Elia” Ancona, Liceo “Stabili” di Ascoli Piceno, ITET “Carducci Galilei” di Fermo, Liceo Classico e Linguistico “Leopardi” Macerata, Liceo Artistico “Cantalamessa” Macerata, Liceo “Mamiani” di Pesaro

«Grazie a tutti i colleghi e ai dirigenti scolastici che hanno deciso di intraprendere con noi questa nuova avventura didattica-esperienziale.

Una citazione particolare va alle prof.sse Alessandra Onofri e Laura Virli, rispettivamente DS delle due Scuole Polo, I.I.S. Ranieri Antonelli Costaggini di Rieti e I.I.S. Blaise Pascal di Pomezia, che hanno permesso l’avvio di questo meraviglioso viaggio e al Dott. Lorenzo Micheli referente scientifico del progetto».