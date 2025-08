La Roller Civitanova due volte sul tetto d’Italia ai campionati indoor di pattinaggio-corsa a Pescara, grazie a due splendide prestazioni di Giulia Presti. L’elpidiense classe 2005 non ha avuto rivali nelle due gare in cui ha preso parte per la categoria Allieve donne.

Il primo titolo l’ha ottenuto disputando i 3.000 metri a punti, precedendo le corregionali Anastasia Federici e Matilde Biondi. Poi ha bissato l’oro nei 1.000 sprint, mettendosi alle spalle Alice Sorcionovo (di Montecosaro e portacolori della LunA Sports Academy di Senigallia) e la stessa Federici. Per la figlia del commissario tecnico azzurro Massimiliano Presti e di Simona Vesprini (ex campionessa del mondo) si tratta dell’undicesimo e dodicesimo titolo nazionale, confermando di possedere intelligenza tattica, caparbietà e determinazione nell’andare a cogliere il massimo risultato. Lanciata verso traguardi sempre più ambiziosi, la giovane promessa del pattinaggio Giulia Presti è tornata a far parlare di sé in questo avvio di 2021 con una doppia affermazione tricolore. Gioia anche in casa Roller Civitanova, che dal 1979 continua a diffondere entusiasmo attraverso i valori dello sport.

MEDAGLIE – Classe 2005, di Porto Sant’Elpidio, è protagonista ai campionati indoor di pattinaggio-corsa a Pescara. Nella categoria Allieve donne vince i 3.000 metri a punti e nei 1.000 sprint, precedendo Alice Sorcionovo (di Montecosaro e portacolori della LunA Sports Academy di Senigallia)