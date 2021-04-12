Lo scientifico “Galilei” di Macerata e l’Università di Camerino insieme per il progetto ministeriale Stem. Ha preso il via venerdì nella sede centrale del liceo. Il progetto è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il liceo scientifico Galilei è una delle 3 scuole della provincia di Macerata che ha ricevuto il finanziamento.

40 alunni e alunne del nostro istituto delle classi quarte e quinte hanno partecipato al primo dei 10 incontri formativi di 4 ore, ognuno sui temi di robotica educativa e elettronica.

Il 50% del corso verterà sui robot della Lego Ev3 Mindstorms e utilizzerà sensori ad ultrasuoni, giroscopio, rilevatore ottico, telecamera, ecc., mentre l’altro 50% sarà incentrato sull’utilizzo della scheda Arduino per effettuare misure relative ai seguenti esperimenti di fisica: Pendolo; Moto oscillatorio smorzato; Carica e scarica di un condensatore; Curva caratteristica di un led e costante di Planck; Contatore geiger e scintillatore; Misura della velocità della luce; Moto accelerato.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il dipartimento di fisica dell’università di Camerino e con la ditta “Talent srl”. Il referente del progetto è il prof Fabrizio Gentili, che terrà le lezioni insieme ai docenti Angelo Angeletti ( già insegnante e vicepreside del liceo “Galilei”), la professoressa Paola Riccobelli, il professor Riccardo Pietrella, a cui si uniranno, con le loro lezioni, gli istruttori della ditta Talent s.r.l. , Luca Balestra e Nico Rizza.

La lezione iniziale è stata introdotta dalla dirigente scolastica Roberta Ciampechini e, in video – conferenza, dalla ricercatrice Irene Marzoli, della sezione di fisica dell’università di Camerino, referente del progetto PLS (piano lauree scientifiche, progetto ponte scuole superiori- facoltà scientifiche dell’università di Camerino) e responsabile della didattica della fisica.

A tutti gli allievi e le allieve si augura una partecipazione proficua al progetto, che certamente qualifica il “Galilei” come una delle scuole più attive e collaborative del territorio con le iniziative ministeriali, tese alla valorizzazione delle eccellenze.