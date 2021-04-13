“La Primavera del Frau”, così è stata intitolata, è la settimana culturale dell’Ipsia “Renzo Frau” di Sarnano che prevede una serie di appuntamenti pensati per lanciare un messaggio di rinascita della scuola e del territorio attraverso la cultura. Gli eventi si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet fino a sabato 17 aprile.

La settimana culturale è stata aperta da una conferenza di presentazione nella quale sono stati svelati gli ospiti dell’iniziativa e i vari appuntamenti.

Grande soddisfazione da parte della preside dell’Istituto, professoressa Ida Cimmino, per il riscontro ottenuto già nella prima giornata.

Ospiti d’eccezione, Massimo Temporelli, noto insegnante e divulgatore scientifico, nonché fondatore dell’innovativo laboratorio di stampa 3D The FabLab, e Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia e docente all’Accademia Belle Arti di Macerata.

Durante la diretta di mercoledì 14 verrà presentato il nuovo Cts (Comitato Tecnico Scientifico) mentre per giovedì 15 è prevista la partecipazione di Neri Marcorè.

Presenti all’inaugurazione anche i sindaci Giuseppe Pezzanesi di Tolentino, Giuliano Ciabocco di San Ginesio e Luca Piergentili di Sarnano, insieme al presidente dell’Ambito territoriale 16, Giampiero Feliciotti.