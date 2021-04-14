La Ginnastica Macerata centra l’exploit di medaglie a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove nel fine settimana è andato in scena il campionato interregionale (Centro Sud e Isole), gara di qualifica per il campionato italiano in programma 7, 8 e 9 maggio.

Quasi tutte le atlete sono salite sul podio, ottenendo in ogni caso punteggi molto alti, dalle più piccole alle più grandi. In totale si contano 9 ori, 6 argenti e un bronzo. Una pioggia di medaglie che ha onorato il lavoro delle istruttrici Arianna Ciucci (nominata recentemente responsabile della nazionale italiana Junior B di ginnastica aerobica) e Marianna Ferragina. Nel settore Silver, categoria Allieve campionato Aerostart, conquista l’oro il trio formato da Sofia Ferranti, Victoria Marinelli e Marta Galletta. Stessa medaglia per Alice Arzeni, Camilla Prosperi e Luna (Junior A, campionato Aerostart) e per il gruppo composto da Anita e Diana Passarini, Giulia Porfiri, Camilla Menghi e Lilù Lucifero (Junior B, campionato Aerogym). La coppia Aurora Carletti – Camilla Pietrani sbaraglia la concorrenza strappando un’altra preziosa medaglia d’oro nel campionato Silver eccellenza (categoria Junior A). Nel singolo Junior B, ripresi gli allenamenti dopo una lunga pausa, Noemi Pistarelli ben figura ma chiude fuori dal podio.

Nel settore Gold, categoria Allieve, medaglia d’argento per Ginevra Evangelista, nell’individuale, mentre è d’oro la coppia formata da Anna Pinzi e Alessia Moroni. Superlativi i due trii, che arrivano primo e secondo, rispettivamente con Ginevra Evangelista, Anna Pinzi e Alessia Moroni, e poi con: Anna Bisconti, Angelica Garbuglia e Matilde Ottaviani. Salgono sul primo gradino del podio le cinque atlete del gruppo: Anna Pinzi, Anna Bisconti, Alessia Moroni, Matilde Ottaviani e Angelica Garbuglia. Sempre nel Gold, ma nella categoria Junior A, brilla la Ginnastica Macerata, soprattutto con il gruppo composto da Margherita Paolucci, Matilde Miceli, Guenda Cherubini, Benedetta Pierluigi e Ginevra Evangelista (oro), mentre è d’argento il trio formato da Margherita Paolucci, Matilde Miceli e Guenda Cherubini. Ottimi risultati nel singolo Junior A1: Margherita Paolucci conferma le sue doti piazzandosi al primo posto con un distacco notevole dalla seconda classificata, Pierluigi Benedetta migliora sia nell’esecuzione che nell’artistico e si piazza in al quarto posto. Sulla scia le prestazioni individuali Junior A2: Matilde Miceli ottiene la medaglia di bronzo per una routine senza sbavature, Guenda Cherubini, chiude ai piedi del podio.

Nella categoria Senior, all’esordio e in splendida forma, Arianna Ciurlanti ottiene subito la medaglia d’argento per il singolo. Sarah Ferragina sfiora il podio piazzandosi al quarto posto, come Francesco Blasi per l’individuale maschile. La coppia Blasi – Ciurlanti scende in pedana con uno spettacolare esercizio da medaglia d’argento, identica medaglia per il trio Ciurlanti – Ferragina – Blasi. Questi ultimi due faranno parte della nazionale italiana che parteciperà al mondiale a Baku, in Azerbaigian, a fine maggio. Impeccabile l’organizzazione da parte delle federazione: tamponi a tutte le atlete e agli accompagnatori, ogni ragazza ha raggiunto la Campania con una macchina (ciascuna accompagnata dai propri genitori), il divanetto per l’attesa era sempre igienizzato, alla gara entravano trenta atlete alla volta, sempre con la mascherina tranne che per la performance, appena terminata si usciva e si raggiungeva l’albergo per la doccia.