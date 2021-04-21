Boom di iscrizioni per il Santoporo XC, seconda prova valida per il Grand Prix Centro Italia giovanile che sabato a Esanatoglia metterà a confronto centinaia di bikers tra i 13 e i 18 anni provenienti da ogni angolo dello Stivale. L’annullamento causa covid di vari appuntamenti ed un anno di attività agonistica ridotta al lumicino sta facendo esplodere la voglia di partecipazione, competizione e confronto, ragion per cui malgrado la concomitanza di altri eventi nel calendario federale di mountain bike Xco (vedi la Coppa Italia ad Agrigento e l’Italia Bike Cup a Caneva), sono già più di cinquanta le società che hanno aderito e faranno vivere ai propri atleti e atlete questa esperienza. La macchina organizzativa diretta dalla Superbike Bravi Platforms Team sta moltiplicando gli sforzi per far funzionare tutto al meglio, nel rispetto dei piani di sicurezza e dei rigidi protocolli anticovid che purtroppo rendono l’evento precluso al pubblico.

Si corre sul percorso in località Monteporro, appositamente rinnovato e modificato per accentuarne la spettacolarità: un cross country puro e moderno con ostacoli, drop, salti e single track che si snoda per un totale di 3,9 km da ripetersi più volte a seconda della categoria di appartenenza. Pur spiccata, la componente tecnica si coniuga con la volontà di rendere il Santoporo XC un momento di “festa” sportiva accessibile a tutti. Il gruppo al lavoro per mettere a punto ogni aspetto è ampio, collaudato ed affiatato. Il presidente Rossano Mazzieri e i volontari della Superbike Bravi Platforms Team sono affiancati dal prezioso braccio operativo dell’Esatrail che con Leopoldo Giordani si prende cura della preparazione del tracciato in maniera certosina. Il Comune di Esanatoglia nelle persone del sindaco Luigi Bartocci e del vicesindaco Debora Brugnola ha garantito piena ospitalità e supporto, anche per il tramite delle forze dell’ordine e della protezione civile capitanata da Marco Antonelli che vigilerà sull’osservanza dei protocolli. Un ringraziamento speciale va inoltre al ristorante Grill Cross di Roberto Todini che si è messo prontamente a disposizione per preparare l’asporto ad atleti, tecnici e a tutti gli addetti ai lavori.

Ad aprire l’intensa mattinata agonistica, saranno alle 8.45 gli junior, seguiti da esordienti di 2° e 1° anno, donne allieve, donne esordienti, allievi 2° e 1° anno. Oltre che occuparsi della parte logistica, la Superbike Bravi Platorms team sarà presente al via con i suoi tesserati.

Info e diretta streaming sulla pagina facebook della Superbike Bravi Platoforms team ove verranno pubblicati anche i risultati.

Programma e orario gare

8.45 Junior M e Junior D

10.15 Esordienti 2° e 1° anno

11.00 Donne Allieve

11.02 Donne Esordienti

12.00 Allievi 2° e 1° anno