David e Giulia Rinaldoni, fratello e sorella di Montelupone, tesserati della polisportiva Morrovallese, leader della Santoporo Xc: 265 iscritti in rappresentanza di 57 società, uno spettacolo di colori, entusiasmo ed energia lungo un percorso sapientemente disegnato per valorizzare l’ambiente naturale e le asperità tecniche care al cross country. Peccato che lo spettacolo del Santoporo XC di sabato e doemnica sia stato riservato ai soli addetti ai lavori, ma dopo l’annullamento dello scorso anno causa covid, il ritorno del Grand Prix Centro Italia giovanile ha offerto un segnale di ripartenza importante per l’intero territorio e il movimento. Come sottolineato dalle autorità presenti (tra gli altri il sindaco Bartocci, il presidente dell’Unione Montana Alte Valli del Potenza, Esino e Musone Matteo Cicconi ed il Consigliere Regionale Renzo Marinelli) «ha vinto lo sport e soprattutto hanno vinto gli attori principali di questa corsa, i giovani, i più colpiti dalle restrizioni».

«Una prova organizzativa superata a pieni voti – si legge in una nota degli organizzatori – dal circuito di Esanatoglia e dalla Superbike Bravi Platforms Team grazie al lavoro di squadra intessuto dal gruppo del presidente Rossano Mazzieri con Esatrail, Comune, forze dell’ordine e protezione civile che ha permesso di coordinare le complesse operazioni nel rispetto dei protocolli e della sicurezza. Una sinergia che ha dato vita ad un evento agonisticamente appassionante di top class nazionale, seconda prova effettiva del Grand Prix Centro Italia che a maggio effettuerà una doppia tappa in Toscana a Scansano e Barga, con la Ucla 1991 di Albenga che si conferma in testa alla classifica provvisoria del campionato per club. Dopo il giro di lancio, ciascuno ha intrapreso la propria gara lungo impervie salite e discese tecniche che hanno fatto selezione»

Nella categoria più numerosa (esordienti 1° anno), il ligure Jacopo Putaggio ha staccato nell’ultimo giro Moschini e Mantini, con Manuel Figuretti ottimo ottavo; fra gli esordienti II anno, Mattia Gagliardoni Proietti (Uc Foligno) è partito forte e ha fatto presto il buco. Fra gli allievi 1° anno, grande soddisfazione per la Superbike Bravi Platforms Team che ha applaudito il trionfo di Morgan Dubini (già argento due anni fa a Courmayer ai campionati italiani fra gli esordienti), bravo a piazzare l’attacco decisivo al momento giusto, mentre tra gli allievi di secondo anno si è imposto il toscano Federico Bartolini. Fra gli junior, gara imperiosa di David Rinaldoni della Polisportiva Morrovallese, che ha messo subito le ruote davanti e con personalità è giunto al traguardo in solitaria conquistando anche la maglia di leader, impresa riuscita anche alla sorella Giulia che ha vinto nettamente fra le allieve. Sul podio anche le girls della Superbike Bravi Platforms team Sofia Bartomeoli, Alice Marinelli e Alice Mazzieri, rispettivamente seconda, terza e quarta tra esordienti e allieve.

Risultati

Allievi maschile 1° anno (15 anni): 1 Morgan Dubini (Superbike Bravi), 2 Mattia Stenico (Oltrefersina), 3 Francesco Bertini (Valdarnese), 4 Matteo Trisotto (Lagorai bike), 5 Carlo Della Torre (Valgandino), 6 Marco Valseriati (Stefana Bike), 7 Fabio Del Medico (Borgonuovo), 8 Fabrizio Giacometti (Lagorai Bike), 9 Elio Cardillo (Tirreno Bike), 10 Edoardo Motta (After skull Riccione).

Allievi maschile 2° anno (16 anni): 1 Federico Bartolini (Siena Bike), 2 Alex Pellucchini (Gualdo Tadino), 3 Simone Magnani (Pedale Fidentino), 4 Filippo Musso (Scott-Libarna), 5 Alessandra Mancin (Fidentino), 6 Filippo Ragonesi (Cycling cafè Ciampino), 7 Daniele Marinari (Elba Bike), 8 Tommaso Alberti (Elba Bike), 9 Lorenzo Santamaria (Ucla Albenga), Riccardo Santamaria (Ucla Albenga).

Junior maschile (17-18 anni): 1 David Rinaldoni (Pol. Morrovallese), 2 Filippo Baur (Monticelli bike), 3 Tommaso Ferri (Valdarno), 4 Christian Cossetto (Rock bike Front), 5 Gabriele Giuseppetti (Cycling Ciampino), 6 Lorenzo Biagi (Fidentino), 7 Alessandro Pittoni (C.S. Foro Italico), 8 Luca Fiocchi (Ciampino), 9 Fabio Izzo (Folcarelli team), 10 Tommaso Boschi (Lugagnano off road)…16° Gabriele Marinelli (SuperbikeBravi).

Donne junior: 1 Margherita Oggero (Elba Bike)

Esordienti donne 1° anno: Valentina Bravi (Fidentino), Marta D’Incecco (Amici della bici J Pescara), 3 Alice Marinelli (Superbike Bravi), 4 Agnese Calcabrini (Recanati bike), 5 Vittoria Iemmi (Fidentino).

Esordienti donne 2° anno: 1 Alice Pascucci (Bici Adventure Team Gagliole), 2 Sofia Bartomeoli (Superbike Bravi), 3 Noemi Semplici (S.S. Garfagnana).

Esordienti maschile 1° anno (13 anni): 1. Jacopo Putaggio (Ucla 1991); 2. Davide Moschini (Pedale Fidentino); 3. Mirko Mantini (Tirreno Bike); 4. Alessio Trentin (Gs Lagorai Bike); 5. Niccolò Tomassini (Gs Avis Gualdo Tadino);

Esordienti maschile 2° anno (14 anni): 1 Mattia Gagliardoni Proietti (Foligno), 2 Gabriele Canali (Valgandino), 3 Ettore Riccardi (Pedale Fidentino), 4 Nicolò Grini (Bici Adventure Team), 5 Alesssandro Micolucci (Scott Libarna Alessandria),

Donne Allieve 1° anno: 1 Giulia Rinaldoni (Morrovallese), 2 Myrto Mangiaterra (Recanati bike), 3 Claudia Massaccesi (Bici Adventure), 4 Alice Mazzieri (Superbike Bravi), 5 Anna Rododendro (Elba Bike), 6 Martina Ceriate (Fidentino race team)