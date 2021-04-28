Rotary e governo Usa al fianco degli studenti e delle studentesse: distribuiti tablet per lezioni online nelle scuole, comprese quelle maceratesi. Lunedì mattina sono stati consegnati 13 tablet all’Istituto professionale di Stato industria e artigianato “Filippo Corridoni” di Corridonia, frequentato da 610 alunni e alunne.

«Abbiamo voluto pensare ai ragazzi, in questo momento di pandemia, per garantire la didattica a distanza donando dei tablet» ha detto Stefano Gobbi, del Rotary di Tolentino, assistente del governatore Rossella Piccirilli, del Distretto Rotary 2090, che comprende Marche, Abruzzo, Molise e Umbria. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente del Rotary di Macerata Stefano Cudini con il vice Pierfrancesco Tasso, il segretario Nunzia Pagliariccio e il prefetto Irene Tedone; il presidente del Rotary di Macerata “Matteo Ricci” Giuseppe Vitali con il segretario Sabrina Morresi e il past president Renzo Tartuferi; il presidente del Rotary di Tolentino Paolo Francesco Perri con il past president Carla Passacantando. Il dirigente scolastico Francesco Giacchetta, che ha accolto il gruppo di rotariani insieme ad alcuni docenti e studenti, ha ringraziato il Rotary per il singolare gesto.

«Questa donazione – ha spiegato – è molto importante per la scuola, per il momento che sta vivendo. I tablet sicuramente saranno utilizzati anche per la didattica a distanza, benché mi auguro che non ci sia più tanta dad per il futuro. Terminata questa emergenza li metteremo nel nuovo laboratorio multimediale per una didattica innovativa. In questi ultimi giorni abbiamo incrementato la presenza degli studenti a scuola secondo le disposizioni che ci sono state date dall’Ufficio scolastico regionale a seguito di un tavolo interistituzionale. Attualmente siano sopra al 60% e contiamo di arrivare al 70% quanto prima e a maggio al 100%. Non mi è poi sfuggita l’affermazione del premier Draghi sull’importanza della formazione tecnico professionale proprio perchè vivo in prima persona la presenza di due dati contrastanti, da un lato c’è una diminuzione di iscrizioni al professionale e dall’altro una pressante domanda da parte degli imprenditori di queste professionalità che non si trovano. L’idea che bisogna farsi oggi dell’operatore meccanico o elettronico non è quella della classica tuta blu. Sono tutti ragazzi che si troveranno di fronte a dei computer quindi acquisiranno una competenza anche elettronica. Stiamo di fronte ad una professionalità davvero soddisfacente, senza considerare che molti di questi studenti diventano veri imprenditori.»

La donazione all’Ipsia di Corridonia rientra nell’iniziativa messa in campo dal Rotary in collaborazione con il Governo degli Stati Uniti a sostegno del Paese nella lotta contro il covid-19. Attraverso la partnership Usaid-Rotary in Italia: comunità contro covid-19, i 13 distretti italiani del Rotary, tra i quali anche il 2090, hanno accesso ciascuno ad almeno tre sovvenzioni da 100.000 dollari, per sostenere progetti nel campo della salute, l’istruzione e lo sviluppo comunitario. Tra le attività figura la fornitura di materiale didattico e attrezzature per le scuole, gli studenti e le famiglie, oltre ad attrezzature sanitarie e risorse per aiutare le aziende a rimanere aperte in sicurezza durante i momenti di crisi sanitaria.