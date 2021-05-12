Campionati nazionali di categoria di aerobica a Pomigliano d’Arco, ancora una volta la Ginnastica Macerata riporta ottimi risultati, con tre titoli italiani, quattro medaglie di argento e un bronzo, portando in gara atleti di ogni età.

Le prime a competere sono le atlete della categoria allieve, comprendente ragazze dagli 8 agli 11 anni. Spicca subito il titolo italiano conseguito con il gruppo allieve, Anna Bisconti, Angelica Garbuglia, Alessia Moroni, Matilde Ottaviani e Anna Pinzi. Altro titolo Italiano con il trio Bisconti- Garbuglia-Ottaviani, seguite dal trio di Moroni-Evangelista- Pinzi. Una rivincita per Alessia Moroni e Anna Pinzi, dopo l’errore commesso nella categoria coppia, che le ha escluse dal podio. Grande soddisfazione per Ginevra Evangelista, allieva A3, che ottiene il titolo di vice-campionessa italiana. Il pomeriggio é dedicato alla categoria Junior A, con atleti dai 12 ai 14 anni. La prima a scendere in pedana é Margherita Paolucci, che nonostante un infortunio a pochi giorni dalla competizione, ha affrontato la gara con grande spirito sportivo, in seguito ad opportune modifiche nell’esercizio, che le ha comunque concesso il piazzamento in quinta posizione. Ottiene invece il secondo posto Benedetta Pierluigi, che non sale sul gradino più alto del podio per una piccola sbavatura, ma che esegue comunque un ottima esibizione.

Ottiene invece il titolo italiano Guenda Cherubini, Junior A 2, che ha dimostrato crescita, professionalità e passione, nonché un ottima maturità sportiva e artistica, che l’hanno incoronata campionessa italiana all’interno di un nutrito gruppo di atlete della stessa categoria. Assente invece Matilde Miceli, sottoposta a quarantena scolastica obbligatoria, costretta così a rinunciare alla gara più importante, in cui si sarebbe esibita, oltre che con l’individuale, anche con il trio ed il gruppo. Poi a é stato il turno delle categorie junior B e senior. La prima ad esibirsi per la categoria senior è Arianna Ciurlanti, che con il singolo riconferma il suo grande valore sportivo aggiudicandosi il titolo di vice-campionessa italiana. La segue a breve distanza Sarah Ferragina, che ottiene il sesto posto con una coreografia di alto valore tecnico e artistico. La medaglia di bronzo arriva con il trio, composto da Ferragina – Ciurlanti – Blasi, mentre la coppia Blasi – Ciurlanti conquista la quinta posizione, così come l’individuale di Francesco Blasi, il quale presenta una routine di aumentato valore tecnico rispetto alla precedente competizione. Tutti e cinque gli esercizi di questa categoria si aggiudicano l’accesso ai campionati italiani assoluti, che si svolgeranno a Pomigliano d’Arco dal 4 al 6 giugno. Questa competizione sarà pero preceduta dal campionato mondiale a Baku, dove saranno presenti, con la squadra nazionale Italiana, Sarah Ferragina e Francesco Blasi. Nonostante tutte le avversità, tra infortuni e quarantene, si è visto e confermato il grande lavoro svolto dalle tecniche Arianna Ciucci e Marianna Ferragina, che riescono sempre a tirare fuori il meglio di ogni atleta. Ed ora incrociamo le dita per il mondiale a Baku, che vedrà protagonista anche la tecnica Arianna Ciucci, in qualità di responsabile della squadra Junior B.