Con un’amichevole dell’Under 15 contro la Recanatese, in programma sabato alle 17 a Collevario, riparte l’Yfit Macerata. La società di calcio a 11 femminile giovanile lo fa in sicurezza sostenendo un tema importante: “No alla violenza sulle donne”. Dopo il lungo stop per la pandemia, è la prima amichevole della realtà del capoluogo che spera che l’incontro sia «una occasione per incontrarci tutti: piccole e grandi per dare inizio ad un periodo migliore, si spera. Il match – precisa la società – si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid e sarà un’ulteriore occasione a sostegno della battaglia contro i pregiudizi per gridare ancora più forte il no alla violenza sulle donne».

