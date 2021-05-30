di Francesca Marsili e Leonardo Giorgi
Con un brano che è un delicato inno alla felicità la piccola Anita Bartolomei, 8 anni, di Belforte del Chienti si è aggiudicata la Vittoria allo Zecchino d’Oro 2021 con la canzone dal titolo: “Custodi del mondo”.
La giovanissima cantante maceratese ha interpretato in maniera impeccabile, conquistando il giudizio unanime delle giurie, un brano scritto da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi che racconta un tema caro alle nuove generazioni.
Forse, nel cuore di ogni bambino, si nasconde un prezioso “custode del mondo” dai poteri speciali: potrebbe sfamare il mondo intero con una ricetta segreta, o diventare un orologiaio che ferma il tempo nei momenti felici, o ancora salvare il mare insegnando agli altri a non sporcare. Ma quali saranno i trucchetti segreti di questo custode del mondo? Di certo, una risata contagiosa e la voglia di sognare: questo il significato del brano con cui la promettente voce di Anita Bartolomei ha vinto il concorso canoro dedicato ai più piccoli.
Così Anita entra nell’albo dei vincitori del leggendario Zecchino d’Oro, giunto alla 63esima edizione: l’unica marchigiana ad aver vinto prima di lei è stata Maria Federica Gabucci di Pesaro nel 1974, con la canzone Cocco e Drilli. Una vittoria che nel 2017 era stata sfiorata da Nicole Marzaroli di San Severino, arrivata seconda con il brano L’Asinello Nunù a soli 4 anni. Anita e Nicole sono molto amiche e sono entrambe allieve del Maestro Tiziana Muzi. «Grazie a tutti per questa straordinaria emozione – ha commentato l’autore Simone Cristicchi, già vincitore del Festival di Sanremo e di Musicultura di Macerata – In bocca al lupo a tutti i piccoli custodi del mondo, che possiate proteggerlo e renderlo ancora più bello».
La canzone “Custodi del mondo ” ha anche ottenuto il premio Cori della Galassia dello Zecchino, essendo stata votata dai bambini che compongono i cori di supporto del Piccolo Coro dell’ Antoniano di Bologna come la migliore tra quelle proposte.
Anche il Comune di Belforte ha omaggiato Anita con un post su Facebook: «La vittoria di Anita Bartolomei alla 63esima edizione dello Zecchino D’oro ci rende orgogliosi non solo per il suo legame con Belforte del Chienti, ma soprattutto per il messaggio che la sua canzone ha saputo dare. Ci piace pensare che dal nostro paese arrivi il suo messaggio di fiducia e speranza in ogni angolo del mondo. E forse non è un caso che questo augurio di rinascita parta proprio da un piccolo ma sempre più vivo paese dell’entroterra. Complimenti Anita».
Il sogno realizzato da Anita è anche il sogno del direttore dell’Antoniano, Giampaolo Cavalli, che sperava da tempo di poter organizzare questa edizione del concorso canoro: «In questo momento difficile, i bambini hanno perso molto e oggi meritano ancor di più le nostre attenzioni. Con questo pomeriggio su Rai1 vogliamo regalare un momento di festa e di divertimento». La giuria di quest’anno era composta da Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’avena ed Eleonora Daniele insieme un “comitato junior”, composto da 10 bimbi, capitanati da un personaggio dei Buffycats dei 44 Gatti, selezionati attraverso una call sul web e provenienti da tutta Italia.
