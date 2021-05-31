domenica, Settembre 28, 2025
Alla ricerca di Mazzamurello
nel magico regno di Maz

RECANATI - L’associazione onlus “Genitori&Figli per mano” di Macerata ha proposto a famiglie con bambini e bambine l'insolita gita. Ed è stato un successo

Una fantastica gita nel magico Regno del Maz, che si trova a Recanati ed è stato ideato dalla locale casa editrice Giaconi Editore, ha divertito bambini e bambini e le loro famiglie . A far entrare ieri  tutti i partecipanti nel magico mondo è stata l’associazione onlus “Genitori&Figli per mano”.

Grazie ad una mappa speciale e a una superguida, Simone Giaconi, i bambini e le bambine si sono buttati all’inseguimento di un folletto dispettoso di nome Mazzamurello, Maz. Grazie al folletto sono stati tuffati da una storia all’altra, da un’ape laboriosa a una farfalla blu che si vede solo nel mese di maggio. Gli scenari cambiavano da un passaggio segreto attraverso un piccolo fiume passando per il villaggio dei maz, il rifugio segreto fino a una casa particolare e un orto storto. I giovani e i meno giovani hanno dovuto usare tutti i sensi attraversando il fiume, erba alta, un bosco, facendo addirittura il barefooting. C’erano anche indizi di pietra e le “caramelle” di terra e semi di fiori. Non possiamo, però, svelare tutti i segreti di questo piccolo regno nel maceratese.

Mappa del sentiero

Questo esperimento unico nelle Marche, nella importazione del “modello” delle realtà esistenti nel nord
Italia dove si cerca di stimolare l’immaginazione e la curiosità dei bambini promuovendo l’amore per i libri e
la lettura è stato promosso a pieni voti. Le famiglie si sono congedate molto soddisfate, decise di ritornarci
e l’Associazione ha raggiunto il suo obiettivo di valorizzazione di un altro pezzettino del territorio
marchigiano e della sua gente verso le famiglie con  bambini e bambine.

