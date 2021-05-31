Dopo un anno di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, torna il Festival dello studente all’I.I.S. “A. Gentili” di San Ginesio: un appuntamento ormai tradizionale, giunto alla sua quinta edizione, che quest’anno si presenta in una veste speciale, una versione 2.0 che si terrà su un “palco virtuale”.

Una manifestazione pensata e fortemente voluta dalla dirigenza, dai docenti e dagli studenti e realizzata in collaborazione con i Comuni di San Ginesio e Sarnano e con l’Unione Montana dei Monti Azzurri per arricchire la qualità del percorso educativo e di formazione umana e civica dei ragazzi e delle ragazze.

Il 3 e 4 giugno saranno, per studenti, studentesse e docenti del “Gentili”, due giorni intensi, tutti da vivere, con seminari, incontri e laboratori di divulgazione culturale, in modalità on-line, all’insegna del motto #comunicazionevirale: uno slogan che vuole far riflettere sia sull’importanza fondamentale della comunicazione, che l’esperienza della pandemia e del distanziamento sociale ha sicuramente fatto riscoprire, ma anche sull’impatto che l’uso sempre più massiccio delle nuove tecnologie ha avuto sui processi comunicativi, anche pensando alle novità vissute dal mondo della scuola con la didattica a distanza.

Si tratta di un’opportunità importante per i ragazzi e le ragazze per concludere questo anno scolastico in maniera attiva e partecipativa, superando i vincoli della “distanza” per confrontarsi direttamente con esperti di vari settori. A interagire con i ragazzi ci saranno ospiti importanti e noti come Lucrezia Ercoli (direttrice artistica di “Popsophia”), Asmae Dachan (giornalista professionista, fotografa, poetessa e scrittrice italo-siriana), il tenente colonnello Daniele Mocio e il Ten. Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica militare.

Il programma delle due mattinate è fitto di incontri su tematiche come: le relazioni digitali, con Michele Storti dell’ente formativo Talent; il rapporto tra sport e disabilità con il giocatore della Nazionale di sitting volley Federico Ripani; il superamento delle barriere comunicative grazie alla LIS con Federica Vetere; la mediazione linguistica con Isabella Tomassucci e Pina Vincenzi; la situazione del mondo della sanità con l’infermiera Monica Mazzaferro; la gestione delle emozioni con Claudia Capucci. I ragazzi e le ragazze potranno dunque acquisire spunti e strumenti per arricchire la loro capacità di lettura del mondo contemporaneo.

Il programma si arricchirà con le performance musicali e le riflessioni preparate dagli alunni e dalle alunne.