Nel Parco di Villa Colloredo Mels anche quest’anno ritorna “Un Parco di libri” un’iniziativa per le famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni che vogliono sperimentare la lettura fin da piccoli e per tutti coloro che amano i libri e la letteratura per l’infanzia. L’iniziativa è promossa dal Comune di Recanati attraverso la Biblioteca Comunale “Bonacci, Brunamonti” e in collaborazione con Nati per Leggere Marche. Le letture si svolgeranno al Parco di villa Colloredo Mels alle 10,30 nei giorni di sabato 12, 26 giugno; 10 e 24 luglio; 4 settembre. «Recanati non a caso si fregia del bollino ministeriale di Città che legge” – dichiara Rita Soccio Assessora alle Culture – “Infatti abbiamo appena terminato con gli eventi del progetto nazionale il Maggio dei libri, che ha visto coinvolte tutte le scuole cittadine dall’infanzia al Liceo e subito ripartiamo con le letture al parco delle nostre volontarie di Nati per Leggere. Dopo un periodo così difficile per tutti e in particolare per i più piccoli poter leggere nei parchi, in libertà, sempre nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, assume un significato ancora più profondo. Per questa occasione di formazione e di ben-essere per le bambine e bambini devo ringraziare le nostre lettrici volontarie che ogni anno mettono a disposizione il loro tempo per regalare questo gesto d’amore nei confronti della nostra comunità.» Nati per leggere è un programma nazionale seguito da pediatri, bibliotecari, educatori e volontari per diffondere la lettura in famiglia con le bambine e i bambini fin dalla più tenere età. Numerosi studi hanno provato che stimolare alla lettura e leggere ad alta voce fin dai primi mesi di vita ha uno straordinario effetto positivo sulla qualità delle relazioni famigliari e sulla salute dei piccoli che si riflette anche sul futuro amore per la lettura e sul loro percorso scolastico. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 0719740021. Per ulteriore info pagina fb https://www.facebook.com/bibliotecarecanati</a