Una festa della Repubblica particolarmente vissuta a Loro Piceno, dove Il sindaco e l’amministrazione hanno voluto sottolineare l’importanza di curare il più possibile le giovani generazioni che prenderanno le redini del nostro Paese.

La Banda di Loro Piceno torna a esibirsi nello splendido parco girone con l’inno di Mameli e l’inno europeo. Presenti alla consegna della costituzione, il sindaco dei giovani Riccardo Pisani, i neo maggiorenni e per la prima volta anche la quinta classe della scuola primaria e la terza classe della scuola secondaria di primo grado. Infatti l’amministrazione ha ritenuto importante sensibilizzare anche i più giovani a custodire i valori fondamentali della società in cui vivono e in cui cresceranno. Leggere la Costituzione e comprenderla è un primo passo per fare nostri i diritti e i doveri di cui disponiamo.

Il sindaco Robertino Paoloni ha sottolineato l’importanza del perseguimento della costituzione della distensione e concordia: «Valori necessari nella neonata Repubblica dopo l’esperienza traumatica della guerra ma nello stesso tempo intenti da perseguire ancora oggi, nel nostro paese segnato dall’esperienza della pandemia e quindi dalla necessità di ritornare ad una normalità nelle nostre vite. L’obiettivo nelle nostre azioni è quello di adoperarci per il bene di tutti, evitando divisioni, prendendoci le nostre responsabilità nel progresso della società».

La celebrazione è stata anche l’occasione per presentare la nuova associazione C.U.L.T. cooperazione unità di loresi Temerari di Chiara Mochi. L’obiettivo principale è quello di aprire una biblioteca pubblica; questa sarà dotata di un’aula studio, di un’area per la lettura dei più piccoli e sarà un presidio “Nati per leggere”. In questo ambito saranno promossi corsi a sostegno dei neogenitori e delle famiglie (accompagnamento alla nascita, allattamento, ecc.). Inoltre verranno creati dei podcast con i quali i più giovani potranno parlare di musica e di altri temi importanti per il paese.

La giornata di ieri ha visto inoltre la firma da parte del vicesindaco Fabrina Mucci del protocollo d’intesa “Noi Marche, bike life” con altri 27 comuni a Sarnano. Il progetto mira a realizzare una rete di percorsi cicloturistici che permetteranno di valorizzare ancora di più le bellezze del borgo Lorese.