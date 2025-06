Grande successo di pubblico e di critica per il saggio-spettacolo di fine anno degli alunni e della lunne del Liceo Coreutico di Tolentino andato in scena nella splendida location del Castello della Rancia i giorni 1 e 2 giugno.

«Nato dalla profonda esigenza di rivivere e trasmettere emozioni su un palcoscenico – si legge in una nota dell’istituto “Filelfo” – lo spettacolo intitolato “Metamorfosi” ha voluto rappresentare un messaggio di speranza in un inizio nuovo, un segnale di rinascita. In un clima di incertezze, dubbi e paure per il futuro, la passione e la dedizione per l’arte hanno fatto da scudo a questi giovani artisti che con caparbietà e forza di volontà, coadiuvati dal corpo docenti, hanno dato vita, nonostante tutte le restrizioni e le limitazioni legate all’emergenza sanitaria, a uno spettacolo non solo di ottimo livello artistico ma anche in grado di toccare le corde del cuore.

Lo spettacolo Metamorfosi ha affrontato Il tema del cambiamento nelle due parti in cui è stato suddiviso. Nella prima, è stata rappresentata la Suite dal Lago dei Cigni sia in chiave classica che contemporanea, tra danze di carattere, momenti corali, colpi di scena. Nella seconda parte, No Plan-et b, si è cercato di mettere in scena gli effetti dell’azione dell’uomo su un mondo che necessita di essere salvaguardato, curato e rispettato. Attraverso molteplici chiavi di lettura e grazie a un attento lavoro coreografico, ispirato all’impatto dell’uomo sull’ambiente, si è tentato di approfondire e di tradurre in danza i mutamenti climatici, i temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente».

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza e del distanziamento, le due serate hanno registrato una grande partecipazione di pubblico e un consenso unanime. Sono intervenuti, oltre alle famiglie degli studenti, il Sindaco del Comune di Tolentino che ha patrocinato lo spettacolo, alcuni dirigenti degli istituti di Tolentino, docenti e personale scolastico. Alla seconda serata ha partecipato anche il Dirigente USR Marche Direttore dell’Ufficio Scolastico di Macerata dott. Roberto Vespasiani che ha portato i saluti del Direttore Generale USR Marche dott. Marco Ugo Filisetti.

La realizzazione dello spettacolo è stata possibile attraverso un grande lavoro di équipe, sviluppato da persone che hanno creduto e sostenuto tale progetto. Si ringraziano il dirigente scolastico, Donato Romano, la dsga, Beatrice Svampa, il corpo docenti, gli insegnanti di sostegno e il personale Ata dell’Istituto F. Filelfo, Cooss Marche, il Comune di Tolentino, l’Assm, Tonico Service, i Convitti di Tolentino e di Macerata, la professoressa Roberta Concettoni, l’Ufficio Stampa, le professoresse Barbara Giovenali e Laura Alici per l’organizzazione e il supporto logistico e tutte le famiglie che hanno sostenuto l’iniziativa.