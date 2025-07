Un viaggio nello spazio a bordo dell’Apollo 11. A farlo non è stato Elon Musk, ma i ragazzi e le ragazze delle classi quinte della scuola primaria di Civitanova. Privati di una gira in presenza a causa delle restrizioni Covid, i piccoli studenti hanno potuto contare su di un’esperienza virtuale del tutto eccezionale.

Grazie ad un visore a 360° infatti hanno simulato un volo su di una navicella spaziale, vivendo un’esperienza “spaziale”. All’iniziativa hanno aderito le scuole primarie di tutti gli istituti comprensivi della città e, oltre agli insegnanti, sono stati 432 i bambini che hanno partecipato. Tutte le scuole hanno selezionato il video “Ti portiamo nello spazio”, un viaggio con attraversamento del sistema solare, sbarco simulato su Marte, fino alla Luna e della passeggiata “del primo uomo” nello spazio fuori dalla navicella. L’iniziativa ha riscosso un grande successo tra i bambini, entusiasti per questo viaggio virtuale nello spazio. «La progettualità “Civitanova città con l’infanzia” prosegue concretamente a fianco dei nostri bambini e ragazzi – ha dichiarato Barbara Capponi, Assessore ai servizi educativi – sin dall’inizio della pandemia l’attenzione a loro è stata sempre alta e costante e ha necessitato di creatività e lavoro di rete per esser loro vicini. Già lo scorso anno l’Assessorato ai servizi educativi organizzò la distribuzione di materiale scolastico per tutti gli alunni di ogni ordine e grado delle scuole di Civitanova, quest’anno, data la possibilità di stare a scuola in presenza, abbiamo voluto regalare agli studenti una alternativa alla gita, costruendo un momento di divertimento, coesione, socialità e serenità pur all’interno di un evento formativo e istruttivo».