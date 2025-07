Ha trovato un portafogli per strada, con documenti e contanti e immediatamente lo ha consegnato al Comando della Polizia locale. È successo questa mattina in viale Puccinotti, a Macerata, e l’autore del gesto è Leonardo Luchetti, un ragazzo di 15 anni residente in città. Grazie ai documenti conservati nel portafogli gli agenti della Polizia locale sono risaliti al proprietario, un vigile del fuoco in servizio al Comando di viale Indipendenza che, molto colpito dal nobile gesto, ha ringraziato il giovane e si è complimentato con i vigili per la celerità con cui hanno risolto la questione.