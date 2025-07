La pandemia non ferma lo sport a scuola: lo hanno testimoniato le alunne e gli alunni della Secondaria di Primo Grado “L.da Vinci” dell’I.C. “Leopardi” di Potenza Picena che, sabato 5 giugno, hanno vissuto un momento di condivisione e gioia nell’ultimo giorno di scuola di quest’anno scolastico davvero impegnativo per tutti.

Nel verde parco che circonda il plesso, presenti la dirigente scolastico Alessandra Gattari e il vicesindaco e assessore allo Sport Giulio Casciotti, si sono infatti svolte le premiazioni delle gare “Test a test” e “Io sport”, competizioni avvenute durante le lezioni di scienze motorie tenute dalla docente Alessandra Messa, che hanno permesso a ciascuno di misurarsi con sé e con gli altri, tramite test di lancio, salto, corsa e prove sportive con fondamentali di basket, volley, calcio, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-covid.

Le classifiche individuali e di classe e la premiazione, in collaborazione con gli insegnanti del plesso, esperti Fidal e sotto la magistrale guida della prof Messa, sono state condotte da un gruppo di alunne delle classi terze che con entusiasmo si sono messe in gioco in questa nuova avventura, dimostrando impegno, responsabilità e spirito di squadra.