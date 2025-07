Le classi 4A e 5A della scuola primaria “G.Natali” dell’istituto comprensorio “V.Monti” di Pollenza hanno accolto con grande entusiasmo venerdì la visita del questore di Macerata Vincenzo Trombadore e degli ispettori Stefano Ronconi della polizia Stradale e Claudio Tarulli della polizia Postale per premiare personalmente i vincitori del concorso provinciale “PretenDiamo legalità”.

La partecipazione al concorso è stata preceduta da un incontro online lo scorso 10 marzo, a cui gli alunni e le alunne hanno aderito manifestando vivo interesse e coinvolgimento. Argomento principale del corso è stato la conoscenza e il rispetto delle regole della strada, analizzato dalla prospettiva dei bambini e delle bambine e di un’utenza costituita principalmente da piccoli ciclisti, prossimi all’uso di mini moto e motorini. In modo parallelo è stata affrontata la tematica dei rischi della navigazione in rete e delle precauzioni necessarie per non trovarsi in situazioni spiacevoli.

Gli alunni e le alunne della primaria di Sforzacosta hanno deciso di sintetizzare gli insegnamenti appresi in un gioco di società di grandi dimensioni: “Il gioco del grillo”, un percorso realizzato su carta, con pedine e dado, da completare facendo attenzione a rispondere in modo adeguato ai quiz in materia di rispetto delle regole stradali in bicicletta.

L’incontro di premiazione, svoltosi nel giardino della scuola, è stato presenziato dalla preside Catia Scattolini che si è complimentata con i bambini e bambine per la loro brillante performance. Il questore si è dichiarato felice nel vedere la passione con cui gli alunni si sono dedicati all’iniziativa. La premiazione si è conclusa con la donazione da parte della polizia di Macerata dell’attestato di vincita del concorso e di quaderni e libri da colorare per tutti i piccoli partecipanti.