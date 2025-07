I bambini e le bambine delle scuole “Betti” e “Salvo D’Acquisto” dell’istituto comprensivo “Betti” di Camerino si sono riuniti il 4 giugno nell’auditorium Benedetto XIII per il concerto finale dei progetti “Orchestra” e “Prima Musica” che da oltre 15 anni danno la possibilità ai giovani alunni e alunne di intraprendere un percorso musicale che li coinvolge a più livelli.

«Abbiamo iniziato il percorso con tanti dubbi e incertezze sulla fattibilità di un concerto finale – dice Andrea Ercoli responsabile del progetto – ma con la ferma consapevolezza che se le condizioni lo avessero permesso, avremmo dovuto dare a questi bambini il giusto riconoscimento per l’impegno e la dedizione che hanno dimostrato. Il preside Maurizio Cavallaro è sempre molto attento e in prima linea per quanto riguarda l’educazione musicale e fondamentale è stato il supporto di tutti i docenti».

Ragazze e ragazzi delle classi prime e seconde si sono esibiti cantando filastrocche di G. Rodari messe in musica, per poi comporre una sezione alla volta la grande orchestra di strumenti. I violini, i violoncelli, i flauti e le chitarre e tutta la sezione ritmica hanno eseguito brani arrangiati ad hoc per loro come ad esempio le colonne sonore dello sceneggiato di Pinocchio di Comencini del 1972 passando per i grandi classici Disney come Gli Aristogatti, La bella e la bestia e Il mago di Oz. A chiudere un riuscitissimo estratto dalla favola sinfonica di Pierino e il lupo di Prokofiev.

Anche quest’anno i violini sono stati preparati dal M° Andrea Esposto, i violoncelli dal M° Angelo Casagrande, i flauti e le percussioni dal M° Arianna Aureli e dal M° Alessandra Petrini. La maestra Sabrina Conocchioli ha curato i testi e la preparazione del coro delle seconde mentre Andrea Ercoli ha preparato il coro delle prime, la sezione delle chitarre e scritto tutti gli arrangiamenti dei brani eseguiti.

«Il nostro in bocca al lupo più grande va a tutti i bambini e a tutte le bambine – continua Ercoli – con la speranza di poter riportare tutta la scuola sul palco il prossimo anno e che quest’estate possano continuare a sognare e divertirsi in musica con le molteplici offerte della programmazione estiva e nei due campus musicali organizzati nella città di Camerino.»

L’anno precedente, in piena pandemia, il progetto ha visto la realizzazione di un filmato in cui tutti i bambini hanno cantato e suonato da casa il tema “Amarcord” di Nino Rota dell’omonimo film di Federico Fellini.