Anita Micozzi, 15enne di Macerata, dopo aver preso parte al campionato regionale nel 2020 che le ha regalato grandi soddisfazioni, questo weekend ha partecipato al campionato italiano di enduro tenutosi a Spoleto. Venerdì 11 ottiene miglior tempo alle prove, sabato si aggiudica un secondo posto e domenica la vittoria nella sua categoria 85cc. Vittoria che dedica al nonno Lauro Micozzi, scomparso a fine gennaio, vittima del Covid. Complimenti ad Anita per la grande forza di volontà e coraggio per aver affrontato questa sfida che vedeva ben 180 partecipanti tra maschi e femmine in diverse categorie.