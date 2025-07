Qui sopra il video-ricordo di Valentina Vezzali

«Complimenti Vezzali, ha vinto anche qui». Valentina Vezzali, campionessa di scherma di Jesi e oggi sottosegretaria al consiglio dei Ministri con delega allo Sport, ha raccontato in un video, per la rubrica #MiRicordo, i giorni che hanno preceduto il suo esame. «Preparavo contemporaneamente la maturità e la mia prima partecipazione ai Mondiali. Sono entrata tra i primi 8 a livello mondiale e ho concluso il mio ciclo di studi con una bella stratta di mano. Mettetecela tutta, è la prima vera prova per entrare nel mondo dei grandi».

Il ministero dell’Istruzione si fa sempre più social e invita studentesse e studenti a scrivere i propri racconti o a taggare le stories usando gli hashtag #Maturità2021 e #MiRicordo creati per raccogliere tutte le testimonianze che riguardano il temuto esame di maturità, che anche quest’anno è stato stravolto a causa della pandemia e si svolge solo con la prova orale.

Gli esami di maturità sono bellissimi, sono una parte fondamentale di tutti noi, e rimarranno sempre impressi nella nostra mente. La prima, grande, vera prova prima di entrare nel mondo dei grandi. L’Esame del secondo ciclo avrà inizio a breve, mercoledì 16 giugno, alle ore 8.30. Il Ministero, in questi mesi di preparazione, ha affiancato le scuole, i docenti, studentesse e studenti con la pubblicazione di documenti, pagine dedicate sul sito web, faq, rubriche e materiali sui canali social, trasmissioni televisive realizzate in collaborazione con la Rai.

In particolare, attraverso “La Scuola in Tivù – Percorsi di Maturità”, gli esperti individuati dal Ministero hanno illustrato, puntata dopo puntata, cosa è e come si struttura l’elaborato che apre quest’anno la prova orale, come si articola il colloquio, come si compone e si compila il Curriculum dello Studente. Le puntate sono tutte disponibili su RaiPlay. Dedicata agli Esami di Stato 2021 anche la programmazione del venerdì di #Maestri, su Rai 3, con le studentesse e gli studenti in collegamento che hanno raccontato gli argomenti dei loro elaborati.

Studenti e studentesse hanno potuto poi ripassare, in queste settimane, anche grazie a ‘Maturadio’, il programma di podcast didattici (250 puntate in tutto) disponibile su Spotify.

