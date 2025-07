Vi ricordate degli alunni ed alunne di Recanati che volevano arrivare fino in Giappone a piedi?

Il progetto di educazione fisica “In cammino verso Tokyo” è arrivato alla meta, e nei giorni scorsi ragazzi e ragazze della scuola media dell’istituto comprensivo “N. Badaloni” hanno calcolato i chilometri percorsi sommando i singoli risultati. Ogni passo virtuale è stato registrato dall’applicazione che hanno scelto di usare e tutti insieme passeggiando in casa, in giardino e, quando le norme anti Covid lo hanno permesso, all’aperto.

La classe che si è aggiudicata il primo premio è stata la 1C, con un totale di 12.808.815 passi, convertiti in 8.966 chilometri. La distanza Recanati – Tokyo è di circa 9600 chilometri, quindi i maratoneti sono arrivati alle porte della capitale giapponese.

«In questo anno scolastico, durante la Didattica a distanza, abbiamo aderito al progetto, già individuato da altre scuole, per stimolare ragazze e ragazzi a svolgere attività fisica, ognuno come poteva nelle varie zone rosse, arancioni e gialle che si sono succedute a causa della pandemia – ha dichiarato l’insegnante di educazione fisica Gabriella Messi – È stata una “lunga camminata virtuale” misurata con il contapassi, tutte le classi hanno partecipato prima con titubanza poi con grande entusiasmo competitivo, quello sano. Ringrazio la preside Annamaria De Siena per aver supportato questo progetto e tutti gli studenti e le studentesse.»