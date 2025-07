Sarà Macerata a rappresentare le Marche nella fase finale di macro area della Coppa delle Province 2021. Il team guidato dal capitano Pierpaolo Cenci ha superato il girone interregionale, vincendo in scioltezza ed a punteggio pieno il girone 2. Nella prima giornata la vittoria contro i cugini umbri di Terni per 8 a 1, poi l’ottima affermazione in trasferta, sempre con lo stesso risultato al circolo tennis Beretti di Grottammare, su Ascoli/Fermo.

La competizione a squadre riservata quest’anno ai giovanissimi nati nel 2011-12 e 2013 è finalmente ripartita dopo la sospensione dovuta al Covid che ha fermato per un anno e mezzo l’attività dei più piccoli, linfa vitale dell’intero movimento regionale e nazionale. Macerata si è fatta trovare pronta all’appuntamento, sfoderando un maggiore tasso tecnico grazie alla presenza in squadra di elementi di ottimo livello come Giulio Bozzanga, semifinalista dello scorso Lemon Bowl e Lorenzo Cenci, vincitore del titolo under 10 alla tappa di Lanciano dello Junior Next Gen Italia, andata in scena a primavera. Adesso si andrà a Roma il 10 e 11 luglio, al Forum Sport Center per disputare le semifinali della fase 2 contro le qualificate di Toscana, Lazio e Sardegna. Saranno quattro squadre in gara. Match ad eliminazione diretta: chi vince andrà alle final eight, ovvero la sfida tra le otto migliori province italiane, che si disputerà nel centro federale di Castel di Sangro.

«Credo che la Coppa delle Province sia la manifestazione più importante organizzata dalla Federazione perché interessa i giovanissimi Under 8, 9 e 10, ovvero la base del movimento tennistico italiano – sottolinea il presidente della Federtennis Marche Emiliano Guzzo -. Negli ultimi 15 anni almeno una provincia delle Marche è sempre arrivata tra le prime dieci in Italia, spesso si è posizionata tra le prime cinque ed un paio di volte abbiamo conquistato il terzo posto. Risultati che sono la dimostrazione dell’ottimo lavoro di tecnici e circoli che hanno assicurato un vivaio di altissima qualità alla regione. Negli ultimi anni c’è stata l’egemonia di Ascoli/ Fermo e Ancona. Oggi, invece, arriva la novità Macerata. Un segno che tutto il panorama regionale sta lavorando bene ed avviene una sana e positiva alternanza tra tutte le province. Auguriamo a Macerata di arrivare alle Final Eight ed un ringraziamento a tutti i maestri delle nostre province ed ai fiduciari».

Molto soddisfatto anche il fiduciario Pierpaolo Cenci, capitano del team. «Erano diversi anni che non ci qualificavamo al Macro Area, quindi ci riteniamo felici e soddisfatti per questo primo step superato. A Roma affronteremo rivali tecnicamente di alto livello ma proveremo a volare a Castel di Sangro». Cenci, poi, sfoglia l’album dei ricordi. «Nella mente ho sempre l’edizione del 2004 che si disputò a Finale Ligure. Arrivammo in treno in Liguria dopo un viaggio lunghissimo. Riuscimmo ad arrivare in finale, fummo sconfitti e ci dovemmo accontentare della medaglia d’argento. Quel secondo posto ancora oggi è uno dei migliori risultati di sempre di una rappresentativa marchigiana. Avevamo tra le nostre fila Alice Savoretti, Matteo Spernanzoni, Giacomo Miccini e tanti altri bravi atleti. Vinse Pistoia e nel Palermo giocava Marco Cecchinato».

La squadra che andrà a giocare le semifinali di Macro Area è composta da: Giulia Simonacci, Maria Vittoria Maffia, Serena Gentili, Martina Bozzi, Beatrice Tombolini, Lorenzo Cenci, Giulio Bozzanga, Andrea Morresi, Davide Referza e Mattia Bongiovanni. Il consigliere maceratese della Federtennis Marche Andrea Pallotto, che ha seguito sia la gara con Terni che quella con Ascoli, ha voluto complimentarsi personalmente con i ragazzi per le due belle partite giocate (sei singolari e tre doppi), con la speranza di rivivere le emozioni di 17 anni fa. Nel girone 2 in seconda posizione si è classificata Ascoli/Fermo, mentre nell’altro raggruppamento terza piazza per Pesaro, quarta per Ancona».