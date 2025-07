Torneo Velox, due derby in finale

Due derby per rendere ancora più affascinanti le finali 2021 del Torneo Velox. La competizione di calcio giovanile organizzata dalla Maceratese, riproposta dopo l’annullamento per pandemia lo scorso anno, tra sabato 26 e domenica 27 metterà in palio l’ambito trofeo, per le categorie Allievi e Giovanissimi, nello storico Stadio della Vittoria. La finale del 43esimo Velox Allievi, sabato alle 18, sarà confronto maceratese tra Tolentino e United Civitanova. Il giorno dopo alle 21 avrà luogo l’ultimo atto del 32esimo Velox Giovanissimi, un incrocio anconetano tra Junior Jesina e Anconitana.

Come si è arrivati a queste sfide? Negli Allievi il Tolentino, unico team sempre vittorioso, ha superato in semifinale 2-1 i pari età della Recanatese, controllando bene il risultato dopo il gol che aveva accorciato le distanze. La United Civitanova invece ha sconfitto 2-0 la Giovane Ancona. Più suspense nelle semifinali dei Giovanissimi. Academy Civitanovese-Anconitana è finita ai rigori dopo l’1-1 dei regolamentari. Sul punteggio di 4-3 nei penalty, la società rossoblu ha però clamorosamente ritirato la squadra dal campo e il Giudice Sportivo le ha comminato ko a tavolino e multa. La Junior Jesina infine si è imposta di misura, 2-1, sulla Recanatese. Per il club leopardiano un’altra amarezza ad un passo dal raggiungimento del match per il trofeo.