Un giardino spazioso per giocare, esplorare e curiosare alla scuola dell’infanzia “via fratelli Cervi”, a Macerata.

L’istituto ringrazia l’amministrazione comunale e l’ufficio ambiente per l’ampliamento del giardino della scuola (fornito di tavoli, panche e attrezzi per giardinaggio) e per la sistemazione di uno spazio orto. «Un sentito grazie per la consueta e fattiva collaborazione ai genitori – si legge nella nota -, che hanno contribuito ad abbellire lo spazio con cucinette di fango e diversi materiali ludici. I bambini si sono divertiti a scavare, piantare fiori, erbe aromatiche, semi e giornalmente osservano la loro crescita e se ne prendono cura, scoprendo il ciclo della vita e il rispetto per l’ambiente. Colori, odori, passeggiate, chiacchierate, corse, fantasie, il gusto e il piacere della scoperta con gli amici sono tesori da custodire. È bello sentir cantare i grilli e veder volare la farfalla macaone che abbiamo osservato nelle fasi della sua metamorfosi. Quanta vita nel giardino…».