En plein del Judo Club Urbisaglia: tutti e tre i giovani atleti si qualificano alle finali dei campionati italiani, che si svolgeranno nel prossimo weekend al centro olimpico di Ostia, in provincia di Roma.

A Camerino, nella categoria Esordienti B e quindi al primo anno da agonisti, Alessio Tallè (66 kg, di Colmurano) vince due combattimenti e ottiene il primo posto. Oltre a lui ottengono il pass anche Riccardo Pisani di Loro Piceno (60 kg) e Alessandra Raponi di Urbisaglia. Sono molto contento di questi risultati – racconta l’allenatore del Judo Club Urbisaglia Mauro Contigiani -. In poco tempo tutti gli sono riusciti a prepararsi al meglio per la competizione. Nonostante il lungo lockdown hanno ripreso alla grande e alla prima esperienza importante hanno ottenuto la qualificazione. La nostra palestra è sempre stata molto attiva. Sabato scorso abbiamo fatto il saggio a piazza Minerva, ad Urbisaglia, per il passaggio delle cinture. Mentre gli agonisti Cadetti, il 17 luglio avranno la gara Challanger: noi delle Marche saremo abbinati o con il Lazio o con l’Emilia Romagna».