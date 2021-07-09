La Nazionale U17 scalda i motori in attesa di affrontare la Polonia. Si aprirà domani a Tirana (Albania) il Campionato Europeo di categoria in programma fino al 18 luglio. Tra i 12 atleti selezionati dal tecnico federale Monica Cresta figurano due talenti dell’Academy Volley Lube, il centrale Francesco Giacomini e il palleggiatore Filippo Melonari, già protagonisti delle Qualificazioni. Il sestetto azzurro giocherà all’Olimpik Park Feti Borova Hall la sua prima partita della Pool II, girone che vedrà impegnate anche Bulgaria, Repubblica Ceca, Serbia e Austria. Sono 12 le squadre in corsa per il titolo, divise in due gironi, al termine dei quali le prime due di ogni Pool si affronteranno nelle Semifinali 1°/4° posto, mentre le terze e quarte classificate si incontreranno per le semifinali 5°/8°. Le info sul torneo sono disponibili sul sito CEV all’indirizzo https://www.cev.eu/national-team/age-group-championships/u17m/. I 12 azzurrini: Barotto Tommaso, Carpita Daniele, Bonisoli Pietro (Diavoli Rosa Brugherio), Bristot Alessandro (Trentino Volley SRL SSD), Filippelli Mattia (Volley Treviso SSD), Giacomini Francesco, Melonari Filippo (A.S.Volley Lube), Barretta Francesco, Latella Germano, Russo Giacomo (Volley Meta Asd), Magliano Lorenzo, Mariani Gabriele (Volley Milano Srl).

I gironi

Pool I: Albania, Turchia, Russia, Belgio, Lettonia e Slovenia.

Pool II: Bulgaria, Italia, Repubblica Ceca, Polonia, Serbia e Austria.

Il calendario degli azzurrini (fase a gironi)

Pool II Tirana (Olimpik Park Feti Borova Hall)

10/07/2021 ore 15:00 Italia – Polonia

11/07/2021 ore 20:00 Bulgaria – Italia

12/07/2021 ore 17:30 Italia – Repubblica Ceca

14/07/2021 ore 17:30 Italia – Austria

15/07/2021 ore 17:30 Serbia – Italia