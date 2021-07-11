Il lavoro, Dante700, è una lettura di brani da opere del poeta, commentata da illustrazioni e passi scritti, e arricchita da contributi di altri autori, su temi paralleli a quelli danteschi, raccontati in tutte le lingue studiate al liceo (latino, greco, inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese) interpretata da 24 ragazzi e ragazze (di classico e linguistico) in diretta streaming, con la regia di Francesco Facciolli.



La performance, che è ancora disponibile sul gruppo di Facebook TeatroaSscuola e che fu sostenuta dalle aziende Infissi Design e Oro della Terra, si arricchisce ora dei contributi di due scuole spagnole che vanno a integrare e impreziosire la versione dei nostri studenti, grazie all’opera della professoressa Mara Salvucci che ha curato i collegamenti e raccolto i testi registrati delle due scuole: la Escuela Oficial de Idiomas di Malaga, che è un centro di formazione comunale, specializzato nell’insegnamento delle lingue straniere e l’Instituto de enseñanza superior Antonio Buero Vallejo di Guadalajara, gemellato con la nostra scuola.

«Un’altra bellissima esperienza del TaS (Teatro a Scuola) – dichiara la Dirigente Annamaria Marcantonelli – con un laboratorio finalizzato per il “DANTEDÌ”, ma completatosi, con altri contributi di respiro europeo. Le restrizioni del periodo, sicuramente pesanti, ci hanno consentito un’esperienza nuova, lo spettacolo trasmesso in diretta streaming. Una novità assoluta per noi, che ha dimostrato ulteriormente le capacità dei ragazzi, e che, in questo periodo, si rivela anche un bel mezzo per comunicare, pure se alquanto abusato. La partecipazione di studenti e studiosi di lingua spagnola al video finale dà al lavoro un’importanza sicuramente elevata».