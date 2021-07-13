Entusiasmo e voglia di “sporcarsi le mani”: sono questi gli ingredienti principali che hanno animato i primi 10 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 21 anni che ieri mattina hanno iniziato a lavorare a Morrovalle al progetto “Ci sto? Affare fatica!” su iniziativa della Regione, con lo scopo di rendere la città un posto migliore.

Il progetto ha ricevuto sorprendentemente una grande risposta dai giovani di Morrovalle: infatti, il numero degli iscritti ha superato le aspettative, tanto che oltre alle tre squadre di 10 ragazzi e ragazze ognuna che si alterneranno nelle prossime settimane, ci sono anche diversi riservisti pronti a fare questa esperienza di cittadinanza attiva e volontariato.

I giovani, con la guida della tutor Giulia Pagan e dell’handyman Rodolfo Lattanzi, che ha fornito loro le competenze tecniche, dalle 8,30 alle 12,30 come primo compito hanno iniziato a ripulire e rimettere a nuovo le fioriere presenti all’esterno del palazzo comunale in piazza Vittorio Emanuele.

Nei prossimi giorni tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, sistemeranno le ringhiere e le staccionate del centro. Inoltre, settimanalmente ogni partecipante riceverà un “buono fatica”, una sorta di premio sotto forma di buono acquisto dal valore simbolico di 50 euro spendibile nei negozi convenzionati.