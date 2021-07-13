Terza media da 10 e lode, premiati a Civitanova 140 studenti e studentesse che hanno superato il primo ciclo di istruzione col massimo dei voti. Teatro all’aperto della cerimonia di premiazione è stato il giardino della scuola primaria Anita Garibaldi di Civitanova dove 140 giovani studenti e studentesse provenienti dagli istituti scolastici della provincia sono stati premiati dal dirigente dell’ufficio scolastico di Macerata Roberto Vespasiani. Gli allievi e le allieve premiati fanno parte degli istituti comprensivi: Ugo Bassi di Civitanova, Coldigioco di Apiro, l’istituto comprensivo Colmurano, Enrica Mestica di Macerata, Vincenzo Tortoreto di San Ginesio, Don Bosco di Tolentino, Sant’Agostino di Civitanova, Betti di Camerino, Monti di Pollenza, Badaloni di Recanati e Tacito di Civitanova, Enrico Medi di Porto Recanati, Lucatelli di Tolentino, Tacchi Venturi di San Severino, Simone De Magistris di Caldarola, Manzoni di Corridonia, Fermi di Macerata, Sanzio di Porto Potenza Picena, Alighieri di Macerata, Leopardi di Potenza Picena, Egisto Paladini di Treia, Mattei di Matelica, Lotto di Monte San Giusto, Via Piave di Morrovalle, Cingolani di Montecassiano, Leopardi di Sarnano e Luca della Robbia di Appignano, Gigli di Recanati, via Regina Elena di Civitanova, Giovanni XXIII di Mogliano e Convitto di Macerata. L’evento di premiazione ha riguardato tutti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che hanno ottenuto la lode all’esame di stato conclusivo del primo ciclo ed è stato ideato per riconoscere l’impegno e la dedizione dei giovani per lo studio, specialmente in questo difficile anno scolastico trascorso. Ad aprire il pomeriggio è stato il dirigente scolastico Maurizio Armandini del comprensivo Via Ugo Bassi di Civitanova di cui fa parte la scuola che ha ospitato l’evento, che ha salutato i tanti genitori intervenuti, i dirigenti scolastici, i sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni locali. Per il resto della manifestazione i protagonisti sono stati i ragazzi e le ragazze che si sono succeduti sul palco per la premiazione e per condividere con i presenti pensieri ed emozioni. Tante le performance che gli studenti e le studentesse hanno presentato, mettendo in mostra i loro talenti: esecuzioni strumentali, poesie, riflessioni su argomenti di attualità o semplicemente un ringraziamento per i loro insegnanti e per le famiglie che li hanno accompagnanti e supportati nel percorso. A tutti loro vanno le parole di orgoglio e gli auguri dei dirigenti scolastici che hanno preso la parola e le congratulazioni dei tanti rappresentanti della vita politica che hanno presenziato l’evento proprio per manifestare vicinanza a così tanti e meritevoli ragazzi che saranno di certo il futuro della nostra società.

Questi i nomi dei ragazzi e delle ragazze da 10 e lode: Giustozzi Ilaria, Giammarini Chiara, Giammarini Nicola, Micucci Gloria, Raganini Nicolò Maria, Rachiglia Eleonora Catia, Ferroni Vittoria, Santamarianova Greta, Friedrich Estelle Fernande Virginia, Lattanzi Dario, pazzarelli Rossella, Fullone Andrea, Pazzarelli Emma, Vissani Matteo, Borboglini Giulia, Angeletti Sofia, Dimmitto Maria Alice, Foresi Elisa, Mozzoni Riccardo, Pallotta Chiara, Angelucci Leonardo, Vignati Francesco, Omrani Meriem, Eleonori Veronica Maya, Berrettini Alice, Gentili Asia, Brilli Emma, Bagalini Virginia, Lopez Matilde, Santecchia Ilaria, Sergi Greta, Capponi Tommaso, Scocco Beatrice, Tesei Maria Sofia, Scaficchia Ilari, Antongirolami Chiara, Castagna Alessandra, Mattiacci Lucia, Angelici Carolina, Lorenzetti Matteo, Mandolini Agnese, Marini Carlo, Sabbatini Giorgia, Sprecacè Federico, Acciarri Giada, Eterno Gioele, Bubba Elisabetta, Cingolani Claudia, Poletti Marco, Quattrini Emanuele, Cervigni Alex, De Luca Lidia, Reggio Alessia, Koraqi Pamela, Pettinari Giorgia, Malasisi Chiara, Amico Sara, Anibaldi Sara, Rocci Gaia, Bentivoglio Giulia Denisse, Pieroni Letizia, Tarquini Ettore, El Haiti Aslam, Stronati Serena, Tombesi Daniele, Polverini Marta, Capponi Camilla, Sfrappini Domenico, Giampieri Cristiano, Perugini Simone, Romagnoli Sofia, Salvucci Chiara, Pantana Federica, Paoli Anna, Romagnoli Leonardo, Florentino Leonardo, Galassi Eleonora, Lorenzini Filippo, Benfatto Mattia, Caldarola Giorgia, Maniara Margarita Sofia, Orazi Alessia, Orazi Matteo, Serafini Alessandro, Crucianelli Leonardo, Farroni Giorgia, Orpianesi Sofia, Pottetti Aurora, Lancioni Lorenzo, Di Cerbo Alfredo, Liberati Lorenzo, Lori Letizia, Ramadoro Giorgia, Rossi Caterina, Travaglini Francesco, Tronchi Ludovico Maria, Zamparini Francesca, Ciampechini Chiara, Paolini Giulia, Giustozzi Federica, Faleburle Davide, Tosti Gaia, Buonfante Maria Cristina, Pettinari Emmav Parrini Anita, Virgili Irene, Cerquetella Giulia, Giulianelli Diego, Magrini Linda, Rinaldesi Elisa, Tartabini Chiara, Carbonari Angelica, Fioretti Anna, Procaccini Giulia, Mitillo Benedetta, Brizi Rachele Maria Regina, Carlini Greta, Montagnese Samuele, Trentin Giulia, Perfetti Margherita, Moscatelli Elisabetta, Napolitano Michele, Anconetani Ginevra, Bartolucci Alessia, Mazzoni Agnese, Vendola Claudia, Vessella Greta, Ercoli Francesco, Lattanzi Leonardo Aidan, Renzi Azzurra, Calvani Matteo, Gattafoni Giada, Giannini Federico, Taranto Alessandro.

&