Il “popolo” di Favole al Varco non conosce crisi. Anche ieri, martedì 13 luglio, nonostante la minaccia del maltempo e la data spostata, erano oltre 500 gli spettatori all’Arena del Mare per il secondo appuntamento della stagione di teatro per ragazzi, ragazze e famiglie voluta dal Comune di Civitanova, nell’ambito del Marameo Festival 2021, progetto che è arrivato a coinvolgere ben 30 Comuni in 5 Regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Puglia), diventando di fatto il più grande festival estivo di teatro per ragazzi in Italia.

Continua dunque senza tentennamenti questa grande dimostrazione di affezione da parte della gente, un pubblico che evidentemente comunica, parla, si telefona, si cerca. Il progetto è entrato nella vita sociale della città e del suo comprensorio e si è creata una rete di sostegno che permette di superare ogni tipo di difficoltà, maltempo incluso.

E’ stata una serata all’insegna del divertimento e della partecipazione, che ha fornito tanti spunti di riflessione sul cosa significhi essere diversi. Lo spettacolo “Il brutto anatroccolo” ha girato tanto in Italia ricevendo ovunque consensi e anche ieri non sono mancati sulla pagina facebook di Proscenio Teatro Ragazzi commenti del pubblico molto lusinghieri. Attori, pupazzi, canzoni, partecipazione: gli ingredienti che hanno trasformato l’Arena del Mare in un contenitore di teatro e di festa.

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 19 luglio, con Pulcinella Mon Amour, uno spettacolo che presenterà una delle maschere più popolari e amate della tradizione italiana, quella di Pulcinella Cetrullo, eternamente alle prese con la fame e con il desiderio dei “maccheruni”. Ci sarà in scena lui, Pulcinella, in carne ossa e maschera, accompagnato da tanti personaggi della Comedia dell’Arte, prima fra tutti l’innamorata Teresina, poi i Capitani, gli Zanni e tutto il fantasmagorico popolo della Commedia dell’Arte Italiana.

L’ingresso al festival è libero, ma si consiglia caldamente di prenotare poiché i posti sono limitati causa covid. La prenotazione si può fare direttamente sul sito www.ciaotickets.com, oppure, lo stesso giorno di spettacolo, a partire dalle ore 18,30, presso la biglietteria dell’Arenza del Mare