

Per una settimana, a partire da lunedì 5 luglio, Camerino ha visto la presenza di 65 giovani ragazzi e ragazze provenienti non solo da Camerino e dal circondario ma anche da fuori provincia e regione. I giovani hanno avuto la possibilità e l’opportunità di condividere una settimana nella quotidianità della musica.

L’iniziativa, rivolta a ragazzi fino ai 18 anni, ha avuto, dopo lo stop forzato dello scorso anno, la possibilità di essere tenuta presso la nuova Accademia della Musica Franco Corelli, donata dalla Andrea Bocelli Fondation e inaugurata lo scorso primo ottobre 2020.



Gestita dall’Associazione Adesso Musica, l’accademia è l’attuale sede dell’Istituto Musicale Nelio Biondi e della banda-orchestra Città di Camerino, che si era ritrovata senza sede dopo il terremoto del 2016.

Sotto la sapiente guida di un giovane staff di docenti dell’Istituto Musicale Biondi, coordinati dal direttore artistico Vincenzo Correnti, i ragazzi e le ragazze hanno avuto l’opportunità di svolgere attività formative, lezioni individuali e di gruppo e molti altri laboratori.



Sabato 10 luglio, nel tardo pomeriggio, si è tenuto il concerto finale.

Il presidente dell’associazione Gilberto Spurio ha portato il suo saluto ed ha ringraziato i numerosi enti e le associazioni che hanno patrocinato, sponsorizzato e contribuito alla realizzazione di questa fantastica edizione.

L’assessore alla Cultura del Comune di Camerino ha ricordato l’importanza della musica e ha ringraziato i ragazzi e le ragazze , ma soprattutto le famiglie, che hanno scelto di prendere parte a quest’esperienza, trascorrendo una settimana nel divertimento e nella bellezza della musica.

L’assessore Giovanna Sartori ha consegnato, accompagnata dal presidente Gilbero Spurio, gli attestati di partecipazione a ogni ragazzo e ragazza.



E poi, finalmente, “Quando finiscono le parole inizia la musica!” ha preso inizio. Tutti concentrati nel seguire le indicazioni del Maestro Vincenzo Correnti, il quale ha guidato una straordinaria performance, per poi illustrare le finalità e le scelte didattiche di ogni brano, eseguito e studiato nell’arco della settimana.

Commossi anche i tanti genitori lì ad assistere, contenti nel vedere la compostezza, la serietà, ma anche la felicità dei propri figli e figlie.