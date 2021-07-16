Approfittando delle ferie estive, ieri giovedì 15 luglio, il mister Giuseppe Antognozzi, ex allenatore “cuore bianco rosso” e attuale allenatore in seconda con Mr. Mirco Cudini del Campobasso, che quest’anno ha esordito in serie C, ha fatto visita al camp di calcio femminile di Macerata organizzato dalla YFIT. Le calciatrici maceratesi hanno così avuto modo di confrontarsi con lui e di provare un allenamento speciale.

Mr Antognozzi, che ha trascorso 4 anni nella S.S.Maceratese sia come responsabile della scuola calcio che all’interno degli staff di Magi e di Bucchi in prima squadra, ha accolto con entusiasmo l’invito del presidente della Yfit Massimiliano Avallone, Patron della società di “puro” calcio femminile del Capoluogo. Inoltre, nel pomeriggio ha potuto incontrare anche il mister Andrea Crucianelli, responsabile del settore giovanile della Yfit, con il quale aveva lavorato in passato ai tempi della sua permanenza nella Maceratese.

Le calciatrici della YFIT del settore giovanile hanno potuto avere un confronto con il Mister Giuseppe Antognozzi, proponendo delle domande: ad esempio Rita Gloria (centrocampista classe 2010) era curiosa di sapere se il Mister avesse mai allenato una squadra di cacio a 11 femminile. «Ho avuto la fortuna di far parte di una Società di calcio a 5 femminile in passato.. Forse un giorno tra qualche anno potrei tornare a collaborare con questo mondo che comunque mi ha insegnato molto».

Aisha Shaukat (centrocampista classe 2006) ha chiesto invece come è avvenuto l’incontro con il Mr. Andrea Crucianelli. «Il rapporto con Mister Crucianelli è nato negli anni della Maceratese; é stato un piacere rincontrarlo ed essermi ancora confrontato con lui».

Il pomeriggio si è infine concluso con un caldo applauso e tra i saluti di tutti i presenti. Tutta la dirigenza della YFIT ha ringraziato il mister Giuseppe Antognozzi per aver concesso alle calciatrici Maceratesi il privilegio di un allenamento di tecnica e didattica per migliorare la propria tattica di gioco.

«Ringrazio Il Presidente Massimiliano Avallone per l’invito a questo bellissimo pomeriggio trascorso insieme – ha aggiunto il Mr. Antognozzi al termine dell’allenamento – mi sono divertito a guardare ragazze che con passione ed applicazione vivono questo sport. Spero, non appena sarà possibile, di passare a trovare tutti ancora una volta. Auguro a tutti voi un grandissimo in bocca al lupo per la nuova stagione»