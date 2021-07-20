Il Comune di Macerata in collaborazione con il team InclusivOpera del Macerata Opera Festival ha organizzato un evento gratuito aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni grazie a So.Stare, un progetto educativo del Comune di Macerata per il sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza – partner Risorse Società Cooperativa e associazione Ut.Re.Mi Onlus – realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

Giovedì 29 alle 16 e alle 17 ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi si svolgeranno due percorsi alla scoperta delle antiche carrozze del Museo e dei costumi dell’opera “La Traviata”. I percorsi saranno guidati da giovani soci UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e ENS (Ente Nazionale Sordi), che hanno completato la formazione per guide inclusive. Non mancheranno attività creative e divertenti per tutti i partecipanti. I percorsi sono gratuiti, ma è gradita la prenotazione inviando un’e-mail all’indirizzo inclusivopera@sferisterio.it entro martedì 27 luglio.