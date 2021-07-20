Un’altra gioia per l’Academy Volley Lube. Nel weekend la formazione under 13 biancorossa ha alzato al cielo il trofeo regionale 3×3, tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum.

I lubini di coach Matteo Zamponi (impossibilitato a essere presente e sostituito da Demis Aguzzi) e Giorgia Olivieri hanno dominato la semifinale di sabato contro Volley Game in due set (15-8, 15-9), mentre si sono aggiudicati in rimonta la finalissima contro la Sabini Asal D Castelferretti con il risultato di 2-1 (9-15, 15-7,15-10). Questa la squadra vincitrice: Mattia Penna, Andrea Napoli, Giulio Cegna, Achille Moretti e Nico Pasqualini. Determinante, nella precedente fase provinciale, anche il contributo di Matteo Rocchi. «Matteo Zamponi ha subito chiamato per complimentarsi – racconta l’assistant coach Giorgia Olivieri -. Ovviamente sono ancora al settimo cielo. Io e Demis avevamo detto al team di dare tutto e divertirsi. Conoscevamo bene il gruppo di Castelferretti. Sapevamo che la finale sarebbe stata tosta, ma ero fiduciosa. Dopo un primo set negativo i ragazzi hanno cambiato marcia. Questo è un grande risultato al culmine di un’annata complicata per tutte le problematiche legate alla pandemia. Ora testa alla finalissima nel 6×6 di domenica prossima».