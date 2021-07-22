In vacanza alla scoperta delle 7 meraviglie del mondo in soli….15 minuti. Ben meno del giro del mondo in 80 giorni fatto dal protagonista del romanzo di Jules Verne. Oppure se il turismo intercontinentale non è fra i propri interessi è possibile andare sullo spazio o rimpicciolirsi fino ad entrare nel sistema sanguigno in un viaggio all’interno del corpo umano. Tutto merito dei visori virtuali con i quali il centro per la famiglia del comune di Civitanova, in collaborazione con l’Asp Paolo Ricci farà viaggiare grandi e piccini. Si tratta di un’iniziativa che era stata organizzata per le scuole e che ora viene estesa a tutti i bambini e le bambine e diventa itinerante nei quartieri. L’iniziativa si svolgerà nelle seguenti date: il 25 luglio dalle 18 alle 20 nel quartiere Santa Maria Apparente al nido Il Pesciolino d’Oro, il 27 luglio dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 23 al pontile La Marina per la zona centro. Il 28 luglio dalle 21 alle 23 negli spazi della parrocchia san Giuseppe, il 29 luglio dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 23 a Civitanova Alta nel Chiostro “San Francesco”. Il 30 luglio è la volta del quartiere Fontespina dalle 18 alle 20 al nido “Il Grillo Parlante”, il 31 luglio dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 23 al Quartiere “IV Marine” nella casetta di legno. Il primo agosto è la volta della zona stadio al centro sociale anziani dalle 18 alle 20 e chiude il quartiere san Marone, all’oratorio dei salesiani il 2 agosto dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 23. «La città con l’infanzia prosegue con sempre più servizi e iniziative concreti per bambini e adolescenti. – dichiara l’assessore Barbara Capponi – L’assessorato al Welfare ha voluto fortemente organizzare un momento di serenità per i nostri piccoli, in sicurezza e spensieratezza, portandoli ad immergersi in realtà da sogno che stimolino la loro fantasia e meraviglia. Gireremo con l’iniziativa in ogni quartiere e ringrazio fortemente chi ha voluto collaborare per la parte logistica per rendere possibile questa progettualità itinerante, dando davvero modo a tutti i piccoli di poter godere dell’evento»