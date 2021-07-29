Ancora momenti formativi durante il campo estivo organizzato dall’amministrazione comunale di Penna San Giovanni nell’area verde delle Saline.

Dopo aver approfondito l’attività dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, martedì e ieri c’è stato un importante coinvolgimento degli operatori della Croce Rossa Italiana di Sarnano, due giornate di lezione con bambini e ragazzi per formarli al primo soccorso e per dare il giusto riconoscimento ad un’associazione storica e profondamente radicata anche nel territorio. Martedì si è tenuta una lezione teorica, dove i ragazzi hanno avuto modo di approfondire le innumerevoli attività degli operatori della Cri, hanno memorizzato i numeri da comporre in caso di un’emergenza e cosa dire al telefono quando si parla con un operatore. Inoltre, sono state spiegate le azioni da fare nei casi d’infortuni leggeri come un’ustione lieve, una piccola ferita, un malore ecc. Nella seconda giornata gli istruttori della Croce Rossa sono passati alla pratica e alla visione di un’ambulanza dal vivo. «I ragazzi dell’associazione di volontariato hanno dimostrato tutta la loro preparazione e passione per quello che fanno in aiuto del prossimo, catturando l’attenzione e la curiosità di tutti i partecipanti», si legge nella nota del Comune di Penna San Giovanni.