Che ci fa una ciambella addormentata nel forno?

Domani a Morrovalle, nell’ambito dei festeggiamenti del patrono San Bartolomeo, si terrà in piazza Vittorio Emanuele II alle 21,15 lo spettacolo “La ciambella addormentata…nel forno” presentato dalla compagnia “Nata teatro” di Arezzo.

L’iniziativa, promossa dal Comune e dalla pro loco di Morrovalle, è dedicata ai tutti i bambini e alle loro famiglie che potranno assistere ad una divertentissima rilettura di una delle più amate favole di tutti i tempi, quella de “La bella addormentata nel bosco”, che per l’occasione viene trasposta in un laboratorio dolciario tra pentole, mestoli e ricette.

Lo spettacolo è giocato tra attori e pupazzi in un’interazione che non mancherà di coinvolgere e colpire il pubblico presente, sia esso adulto che minore. Sarà così che la Bella diventerà una ciambella e anziché addormentarsi in un regale letto, troverà posto in un forno in grado di trasformarla in uno splendido dolce, per la gioia di tutti.

“La ciambella addormentata…nel forno” narra l’avventura di due pasticceri alle prese con una ricetta molto speciale. Un giorno i due pasticceri, mentre sono al lavoro nel proprio laboratorio, ricevono un ordine molto particolare: il conte De Abat Jour festeggia il suo compleanno e i due cuochi dovranno creare una torta unica, qualcosa che possa accontentare i difficili gusti del conte e dei suoi invitati. Per preparare un dolce “da favola”, il duo dovrà utilizzare tutta la sua fantasia e metterci dentro qualcosa che lo renda veramente originale.

Il progetto rientra nella quinta edizione del Marameo festival, una rete che ha accolto nel 2021 ben 5 Regioni e 41 Comuni, per quella che è la più grande festa del teatro per l’infanzia e la gioventù in Italia.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni, l’ingresso sarà consentito solo esibendo il green pass o tampone in corso di validità, sono esenti i minori al di sotto di 12 anni. I posti in piazza saranno limitati, si consiglia pertanto di effettuare la prenotazione presso la pro loco di Morrovalle al numero 0733 222913, tutti i giorni dalle 9,30 alle 12.