Una vacanza in Italia tra le montagne e gli animali. E’ quella che raccontano Elena e Leonardo Montecchiari, 12 anni, di Macerata nell’ambito del contest “Sogno di una cronaca di mezza estate”.

di Elena e Leonardo Montecchiari

Durante la nostra vacanza in camper abbiamo girato val di Fassa e Valtellina .

In Valtellina ci siamo fermati ad Aprica e prendendo la funivia, siamo arrivati all’osservatorio eco -faunistico di Aprica dove abbiamo visto tantissimi animali tra cui: orsi, stambecchi, falco sacro, poiana e il gufo reale di cui vi lasciamo foto e video.

L’animale che ci è piaciuto di più è stato il gufo Anacleto, si chiama proprio come il gufo di Mago Merlino. Ci hanno spiegato che il gufo reale non riuscendo a muovere gli occhi può girare la testa a 270 gradi senza subire danni al collo.

